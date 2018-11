Avis d’appel à candidature

Dans le cadre de leurs efforts conjoints pour l’amélioration des études d’impact environnemental et social (EIES) en République de Guinée, l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et le Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts, organise un Atelier de Formation à Conakry, du 27 Novembre au 14 Décembre 2018.

Objectifs Généraux :

Améliorer les connaissances des participants sur les processus et pratiques des Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) ;

Etre capables d’user des connaissances des participants dans la préparation et la revue des EIES ; et

Contribuer dans le processus de prise de décision des rapports d’EIES.



Objectifs Spécifiques :

Fournir le concept, les principes et les processus des EIES ;

Développer la capacité de compréhension entre les différentes étapes des EIES

Développer l’habileté de préparation de qualité et la pratique des EIES ; et

Rehausser la compréhension dans l’utilisation rationnelle des ressources naturelles y compris la biodiversité, les instruments nationaux et internationaux sur les exigences des EIES et faire un projet tout à fait supportable.

C- Cibles :

Cadres des secteurs Publics, Privés, Universités et Experts dans le domaine Environnemental.

D- Domaine de Compétences : Ingénieurs Environnementalistes ou domaine similaire avec un niveau « Maitrise »

Modalités de participation :

Formation entièrement prise en charge pour un maximum de 40 participants sélectionnées sur la base du mérite.

Les Candidats intéressés à cette formation et disposant d’une expérience en la matière sont invités à envoyer leurs dossiers de candidature comprenant une lettre de motivation, un CV et des Diplômes, par courriel au plus tard le 15 Novembre 2018, à l’adresse suivante : office.guinea@unido.org