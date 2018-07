Avis d’appel à manifestation d’intérêt du ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire

Le Ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire (MVAT), lance un Avis d’appel à Manifestation d’Intérêt pour la sélection de Bureaux d’Etudes pour la Révision et l’Elaboration des Plans Directeurs d’Urbanisme et des Plans d’Occupation des Sols des villes de Boké (Commune Urbaine, Kolaboui, Kamsar, Sangarédi), Boffa (Commune Urbaine, Doupourou, Tougnifily, Tamita) et Siguiri (Commune Urbaine, Kintinia, Doko).

Les études seront exécutées en lots séparés, à savoir :

– Lot 1: Boké (Commune Urbaine, Kolaboui, Kamsar, Sangarédi);

– Lot 2: Boffa (Commune Urbaine, Doupourou, Tougnifily, TAMITA);

– Lot 3: Siguiri (Commune Urbaine, Kintinia, Doko).

Ce projet sera entièrement financé par le Gouvernement de la République de Guinée à travers le Budget National de Développement (BND 2018-2020).

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions aux Bureaux d’Etudes nationaux et internationaux.

Un Bureaux d’Etudes ou Groupement de bureaux ne peut être attributaire que pour un seul et unique lot.

Les Bureaux d’études nationaux doivent être en règle vis à vis de la législation en vigueur en Guinée.

Le dossier (Termes de Référence) de l’Avis d’appel à manifestation d’intérêt peut être retiré au Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire à travers la Direction Nationale de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (DATU) sis à Coléah Km4/Lansébounyi et à l’Administration et Contrôle des Grands Projets et des Marchés publics (ACGPMP), boulevard du commerce, angle R-K007 à Boulbinet.

Le dépôt, l’ouverture et l’évaluation de la proposition se feront à la Direction Nationale des Marchés Publics, Corniche Sud, immeuble Kanfanrandé, 1er étage.

La date limite de dépôt des propositions est fixée, le mardi 21 août 2018 à 10 heures et l’ouverture est prévue le même jour à 11 heures.Le Consultant sera présélectionné selon la qualité technique.

Toute offre parvenue après expiration du délai de dépôt de la proposition est irrecevable.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours à compter de la date prévue pour le dépôt des offres.

Pour qu’un Cabinet soit pré qualifié, il doit démontrer entre autres :

– Une bonne expérience technique dans les domaines spécifiques de la mission,

– Disposer d’un personnel qualifié ayant une bonne expérience,

– Disposer le matériel et les logiciels relatifs à la mise en œuvre de l’élaboration et la révision des plans directeurs d’urbanisme et des plans d’occupations des sols.

Le délai maximum de la mission est de 24 mois.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès :

De la Direction Nationale de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (DATU).

Tél : (+224) 664 29 75 90/657800087. Email : ibrahimacamara@yahoo.fr

De la Division Etudes et Planification Urbaine

Tél : (+224) 664 53 85 71/ 622 91 37 90. Email : skcamara6@gmail.com

De l’ACGP, Personne Responsable de la Passation des Marchés publics, Email : prmpacgp@.mef.gov.gn

Conakry, le_____/______/2018

LE MINISTRE

Dr. Ibrahima KOUROUMA