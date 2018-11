Avis d’appel d’offres de Plan International pour trois (3) structures locales de la société civile

PREAMBULE :

Le Gouvernement de la République de Guinée a signé un accord de coopération financière avec le Gouvernement allemand pour l’amélioration des conditions d’accès et de la qualité de l’Education en Guinée.

Le projet de Promotion de l’Education de Base en Guinée (BMZ n° 2015 68 575) est issu de cette coopération.

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MEN-A) est le Promoteur dudit projet et Plan International en est l’Agence d’exécution chargée de sa mise en œuvre dans trois (3) préfectures que sont Mamou, Faranah et Kissidougou.

Une partie des fonds obtenus par cette coopération financière est destinée à l’exécution des:

Travaux de réalisation de soixante-quinze (75) forages positifs dans des écoles primaires des préfectures de MAMOU, de FARANAH et de KISSIDOUGOU

ARTICLE 1 – MAITRE D ’OUVRAGE :

Le Maitre d’Ouvrage de la présente consultation internationale ouverte est le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MEN-A).

ARTICLE 2 – MAITRE D ’OUVRAGE DELEGUE :

Le présent Avis d’Appel d’Offres International est lancé par Plan International Guinée qui en est l’Autorité Contractante. Plan Internationale en Guinée a en son sein, une Equipe de Gestion de Projet (EGP) qui assure la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée.

ARTICLE 3 – MAITRE D’OEUVRE:

Le terme » Maître d’Œuvre » est le Service National des Points d’Eau (SNAPE) qui aura en charge d’assurer la responsabilité de la qualité d’exécution des ouvrages, des équipements ainsi que les réceptions techniques, provisoires et définitives des travaux.

ARTICLE 4 – OBJET :

Le présent Appel d’Offres International a pour objet les Travaux de réalisation de soixante–quinze (75) forages positifs et d’installation de pompes à motricité humaine dans des écoles primaires des préfectures de MAMOU, de FARANAH et de KISSIDOUGOU.

ARTICLE 5 – NATURE DU MARCHE ET ALLOTISSEMENT :

Le Marché sera passé sur prix global, forfaitaire et ferme en partie sur la quasi-totalité des chapitres à l’exception des quantités exprimées en mètre linéaire (ml) pour lesquelles une profondeur moyenne de 60 mètres sera considérée pour la longueur des forations quelle que soit la profondeur réelle exécutée.

Les pompes à motricité humaine (KARDIA et VERGNET ou toute marque équivalente de producteurs certifiés) seront achetées par les entreprises adjudicataires qui prendront toutes sujétions nécessaires pour la pose y compris le transport desdites pompes vers les sites de travaux.

Les travaux, objet du présent Avis d’Offres, seront exécutés en deux (02) lots repartis géographiquement comme suit :

LOT 1 : Préfecture de Mamou : Trente (30) forages positifs ;

LOT 2 : Préfecture de Faranah et Préfecture de Kissidougou : Quarante-cinq (45) forages positifs.

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE PARTICIPATION :

Le présent Appel d’Offres International s’adresse à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises, de régime fiscal national guinéen et aux entreprises étrangères spécialisées dans le domaine de réalisation des forages pour l’alimentation en eau potable et ayant une bonne expérience de travail en Guinée ou généralement en Afrique de l’Ouest et qui remplissent actuellement toutes les conditions juridiques et administratives en vigueur pour travailler en République de Guinée.

NB : Les entreprises n’ayant pas apuré les situations de contentieux antérieures avec Plan International Guinée verront leurs offres rejetées à la séance d’ouverture des plis par la Commission.

ARTICLE 7 : LANGUE DE PRESENTATION DES OFFRES

Tous les documents de présentation des propositions concernant le présent appel d’offres seront exprimés exclusivement en langue française.

ARTICLE 8 : MONNAIES

Tous les documents ainsi que toutes estimations financières dans les propositions des entreprises pour le présent appel d’offres doivent être exclusivement, soit en francs guinéens (GNF) pour les entreprises de Droit Guinéen, soit en Euro (EUR) pour les entreprises étrangères.

ARTICLE 9 – GARANTIE DE SOUMISSION OU CAUTIONNEMENT PROVISOIRE :

Les soumissionnaires devront joindre à leurs offres, un cautionnement provisoire établi par une banque nationale agréée par la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) ou internationale certifiée par la BCRG, sous la forme d’une caution solidaire et personnelle d’un montant forfaitaire de :

Garanties de soumission Lots GNF EURO Lot No 1 Soixante-quinze millions (75 000 000 GNF) Sept mille six cent quatorze (7 614 EUR) Lot No 2 Cent Quinze Millions (115 000 000 GNF) Onze mille six cent soixante-quinze (11 675 EUR)

ARTICLE 10 – FINANCEMENT :

Les Marchés issus du présent Appel d’Offres sont financés à 100% par la Coopération financière allemande à travers la KfW (Banque Allemande de Développement).

ARTICLE 11 – DELAI DE VALIDITE DES OFFRES :

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 12: DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX :

L’attributaire d’un lot est tenu de proposer le planning de ses travaux comme suit:

Le délai d’exécution des travaux de foration, d’essai de pompage, de construction des margelles et de pose des pompes est de 150 jours calendaires;

Soit 5 mois pour l’ensemble des travaux.

Attention :

Toute offre ayant un délai d’exécution supérieur au délai contractuel sera rejetée.



Les entreprises sont autorisées à soumissionner pour les 2 lots. Un (1) seul lot sera attribué par entreprise. Les deux (2) lots pourraient être attribués à une seule entreprise au cas où elle est la seule techniquement qualifiée.

ARTICLE 13 – DOSSIER D’APPEL D’OFFRES :

Le dossier d’Appel d’Offres est sur support électronique. Tout candidat intéressé peut l’obtenir sans frais sur demande à adresser à Plan International en Guinée, dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres jusqu’au 21 décembre 2018 à 10h00 dernier délai. Toute demande au-delà de cette date ne sera pas satisfaite.

Toutes les demandes de dossiers sont à adresser par courrier électronique à:

procurement.kfw-peb@plan-international.org. Avec pour Objet : AAOI/003/2018/PEB-G

Les emails de demandes de dossier d’appel d’offre doivent comporter les informations suivantes :

La dénomination complète de l’entreprise

Le nom et la fonction de la personne demandeur

L’adresse physique de l’entreprise

Le contact téléphonique de la personne contact

NB :

Les offres, des soumissionnaires n’ayant pas obtenu les dossiers d’appel d’offres par la voie indiquée ci-haut, seront rejetées.

Toutes les questions relatives à la participation et à des éclaircissements sont recevables à la même adresse jusqu’au 10 janvier 2019 à 15h00 (heure de Conakry). Les réponses aux questions seront partagées à tous les éventuels candidats par email.

ARTICLE 14 – VISITES DES SITES :

Les visites seront organisées sur tous les sites de réalisation des forages par Plan Guinée à l’intention de tous les soumissionnaires du 3 au 24 décembre 2018.

NB : La visite de site est obligatoire pour toute entreprise désireuse de présenter une offre. Elle est sanctionnée par une Attestation de Visite de Site délivrée par l’un des bureaux du Plan Guinee dans la zone d’intervention du Projet (Mamou, Faranah ou Kissidougou) et certifiée par le chef de la Communauté villageoise. La signature et le cachet du chef de communauté faisant foi.

Les visiteurs sont tenus de passer par le bureau du projet pour récupérer les modèles d’attestations de visite avant de se rendre sur les sites.

Seules les attestations de visite délivrées dans la période réglementaire du 3 au 24 décembre 2018 sont valides.

ARTICLE 15 : REUNION TECHNIQUE PRELIMINAIRE :

Une réunion technique pour les explications et les éclaircissements sera organisée après réception de toutes les demandes à la date du vendredi 11 janvier 2019 à 10h00.

ARTICLE 16 – DEPOT DES OFFRES :

Les Plis contenant les offres seront déposés le vendredi 25 janvier 2019, au plus tard à 10 heures 00 minute au Bureau de Plan International Guinée á Conakry, en face du lycée Kipé .

Les plis seront présentés sous double enveloppe fermée et dans le strict respect des prescriptions du Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO).

ARTICLE 17 – OUVERTURE DES PLIS :

La séance d’ouverture des enveloppes extérieures ainsi que des enveloppes pour les offres techniques sera effectuée en séance publique en présence des soumissionnaires par le Comité d’Ouverture des Plis et de Jugement des Offres, le mardi 29 janvier 2019 à 10 heures 00 dans une salle appropriée à Conakry.

NB : Seules les entreprises qualifiées techniquement, verront leurs offres financières ouvertes.

ARTICLE 18 – LEGISLATION REGISSANT LE MARCHE :

Le présent Appel d’Offres International est soumis aux lois et règlements des marchés publics en vigueur en République de Guinée, au manuel de procédures de la KFW et des règlementations de Plan International Guinée en matière de passation de marchés.

ARTICLE 19 – ANNULATION DE LA CONSULTATION :

En cas d’annulation de la consultation, les candidats ne peuvent prétendre à aucune indemnité.

L’AUTORITE CONTRACTANTE

Plan International en Guinée

Mr Johnson BIEN-AIME

Directeur Pays