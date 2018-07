Avis d’appel d’offres international de CRS pour la sélection d’un cabinet d’ingénieur et/ou d’architecture

Section I – avis d’appel d’offres international

Subvention N° : 6794 644 0077

ETUDES, SUPERVISION ET CONTRÔLE

Catholic Relief Services (CRS), Programme Guinée a reçu un financement du Fonds mondial pour le financement partiel de la construction d’un dépôt préfabriqué de la Pharmacie Centrale de Guinée à Coyah en Guinée sous forme de subvention et a l’intention d’utiliser une partie du montant de cette subvention pour effectuer les paiements pourl’étude, la supervision et le contrôle des travaux. Catholic Relief Services (CRS), Programme du Guinéeinvite les candidats éligibles et qualifiés à présenter leurs offres sous pli fermé pour la sélection d’un cabinet d’ingénierie et/ou d’architecture, ou bureau d’études de contrôle et de supervision, pour les études, la supervision et le contrôle du projet de construction du dépôt préfabriqué de la pharmacie centrale de Guinée à Coyah en Guinée. Les prestations prévues dans le cadre de ce marché sont à réaliser dans un délai de12 mois.

Les soumissionnaires intéressés à concourir et répondant aux critères de participation, peuvent obtenir des informations complémentaires et examiner le document d’appel d’offres dans les bureaux de Catholic Relief Services (CRS), Programme du Guinéeà l’adresse ci-dessous.Un jeu complet de documents d’appel d’offres en langue française peut être retiré par tout candidat intéressé sur demande écrite adressée à l’adresse ci-dessous ou transmis par voie électronique.

Tout courrier doit être adressé à la Directrice des Opérations de CRS Guinée à l’adresse e-mail GN_CKY_Procurement@global.crs.org

Les offres doivent être valides pendant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôt des offres.

Les offres doivent être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 18 Septembre 2018 à 14 heures 00 précises (GMT). Les plis seront ouvertsimmédiatement après le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui décident d’assister à la séance d’ouverture publique qui aura lieu à l’adresse ci-dessous. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.

Immeuble CRS, Rue de la Brioche Dorée, Parcelles 15-16 du lot 5, Quartier Kaporo cité, commune de Ratoma/Conakry ; Tel : 664 20 20 26/625 25 03 24/ 656 44 26 60

Les cabinets intéressés sont encouragés à se mettre en consortium afin de pouvoir fournir toutes les compétences requises pour cette prestation.

Le Représentant Résident

Jean Marie Bihizi