Avis d’appel d’offres public (AOP) N°AAOP/OMS/ADM/GIN/2018/04/003 lancé par l’organisation mondiale de la santé

I – OBJET

Dans le cadre de son fonctionnement et du déroulement de ses activités, le Bureau de la Représentation de l’Organisation Mondiale de la Santé en Guinée lance un appel d’offre pour la sélection d’entreprises chargée de la prestation de services.

L’objet du présent Avis d’appel d’offres (AAO) est de fournir les prestations de de service d‘entretien et de maintenance des climatiseurs et des fontaines d’eau installés dans les bureaux de l’OMS.

II – DESCRIPTION

Les soumissionnaires sont invités à soumettre leurs offres pour les prestations de service dans le respect de la procédure de passation des marchés et conformément aux précisions données dans l’annexe 1

III- OUVERTURE DES PLIS :

Le comité local des achats assurera l’ouverture et l’évaluation des offres au Bureau de la Représentation de l’OMS en Guinée, sis Immeuble BAH, Cameroun.

Le bureau de la Représentation se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures au présent appel d’offres ou de n’y donner aucune suite, en tout ou parties.

IV – DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

4 – 1 CAHIER DE CHARGES : Voir Cahier de charges en PJ.

4 – 2 INSTRUCTIONS AUX PRESTATAIRES :

4 2.1. La devise de l’offre est le Franc Guinéen.

4 2.2. Composition du dossier

Les soumissions doivent comprendre :

​4 2.2.1. Une offre technique portant sur la composition et l’expertise de l’équipe de travail de même que sur les prestations ci-dessus citées.

4 2.2.2. Une offre financière portant sur les coûts de ces prestations et ci-dessus citées ainsi que les modalités de paiement

V – QUALIFICATIONS REQUISES

Pour que les offres soient valables, les soumissionnaires doivent répondre aux exigences suivantes :

5.1. Etre reconnue comme une entreprise spécialisée dans les prestations de service d‘entretien et de maintenance des climatiseurs et des fontaines d’eau et inscrite au registre du commerce.

5.2. Disposer des capacités humaines, matérielles et financières permettant de répondre aux exigences liées à ce type d’activité.

5.3. Etre disponible et capable de fournir des prestations de bonne qualité.

5.4. S’engager à ne facturer le service effectivement fait et ceci sur la base des prix convenus lors d’établissement du contrat

5.5. Fournir le RCCM et le quitus fiscal et de CNSS.

5.6. Souscrire une police d’assurance couvrant son personnel et le matériel utilisé dans l’exercice des tâches contre tout risque auquel il peut être exposé.

5.7. Fournir au moins trois (03) références professionnelles solides (nom et contact) confirmées par des attestations de clients actuels ou antérieurs.

VI – MÉTHODE DE SOUMISSION ET DATE LIMITE DE DEPÔT DES OFFRES

Toutes les offres seront soumises sous pli fermé et par voie de courrier au plus tard le 30 avril 2018 à 12 heures en indiquant les références de l’AAOP avec la mention «PRESTATION DE SERVICE D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES CLIMATISEURS ET FONTAINES D’EAU» à l’attention de l’Administrateur du bureau de la Représentation de l’OMS en Guinée sis Immeuble BAH, Cameroun, en face ancien bureau PMU, BP : 817 Conakry

Les spécifications techniques et le dossier complet sont soumis par la même voie.

Les offres reçues après cette date et soumises par d’autres voies ne seront pas prises en considération.

VII – VALIDITÉ DES OFFRES

Les offres restent valables pour une période de 90 jours àcompter de la date de clôture de l’appel d’offre. L’OMS se réserve le droit de passer des commandes similaires pour d’autres destinations à une date ultérieure au cours de la période de validité, à la condition de l’acceptation du prestataire.

VIII – DEMANDE D’INFORMATIONS A l’OMS PENDANT LE PROCESSUS DE SOUMISSION :

Seules les demandes écrites seront reçues par l’adresse électronique : afwcognwr@who.int. La réponse aux demandes écrites sera transmise par écrit à tous les soumissionnaires.

IX – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Toute information que le soumissionnaire jugera nécessaire pour garantir ou clarifier l’offre (par exemple, les détails techniques, la conformité aux normes, etc.) peut être inclus, à condition qu’une référence appropriée et claire soit indiquée dans l’offre.

X – MODALITÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES : Cf. annexe 1

ANNEXE1

DROITS DE L’OMS :

Au cas où le prestataire n’exécute pas ses obligations contractuelles conformément aux conditions générales ni effectuer de livraison pour tout ou partie des services dans les délais ou dates de livraison convenus, l’OMS, après avoir donné un préavis raisonnable d’exécuter et sans préjudice de tous autres droits ou recours, peut exercer un ou plusieurs des droits suivants: acquérir tout ou partie du service par d’autres sources, auquel cas l’OMS peut tenir le prestataire responsable de toute dépense supplémentaire occasionnée par ce fait,

1. rejeter la livraison de tout ou partie des service s,

2. résilier le contrat.

ADJUDICATION :

L’OMS se réserve le droit :

1. d’attribuer le marché à un soumissionnaire de son choix, même si son offre n’est pas la moins disante ;

2. d’attribuer des contrats distincts et de conclure plusieurs accords pour un ou plusieurs articles, lorsque de l’avis de l’OMS l’offre acceptable la moins disante ne peut pas satisfaire pleinement aux exigences, ou si l’OMS estime nécessaire de le faire. Tout arrangement en vertu de cette condition se fera sur la base du prix proposé dans l’offre acceptable la moins disante , la deuxième offre acceptable la moins disante et la troisième offre acceptable la moins disante , selon qu’elle est plus sensible et répond entièrement aux exigences. L’OMS se réserve également le droit d’accepter uniquement une partie des articles et/ou des quantités indiqués;

3. d’accepter ou de rejeter toute offre, et d’annuler la procédure d’appel d’offres et de rejeter toutes les offres à tout moment avant l’attribution du contrat, sans engager sa responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaire (s) affecté (s) et sans aucune obligation d’informer le ou les soumissionnaire (s) sur les motifs de l’action de l’OMS;

4. d’attribuer le contrat sur la base des objectifs particuliers de l’Organisation à un soumissionnaire dont l’offre est considérée comme répondant le mieux aux exigences de l’Organisation et de l’activité concernée;

5. de ne pas octroyer de contrat du tout;

6. de rejeter tout article ou toute offre qui n’est pas en conformité avec les spécifications et les exigences énoncées dans le présent avis d’appel d’offres. En outre, l’OMS peut dans l’intérêt de l’Organisation, rejeter toutes les soumissions sans avoir à motiver sa décision.

L’OMS a le droit d’éliminer des soumissions pour des raisons techniques ou pour toute autre raison au long du processus d’évaluation/sélection. L’OMS ne peut en aucun cas être tenue de révéler aux soumissionnaires la manière dont l’offre a été évaluée, ni de leur en parler, ni de fournir toute autre information relative au processus de sélection/d’évaluation ni de révéler les raisons qui ont conduit à l’élimination d’un soumissionnaire.

REMARQUE : l’OMS agit en toute bonne foi en publiant le présent avis d’appel d’offres (AAO). Toutefois, ce document ne contraint pas l’OMS à octroyer au soumissionnaire un contrat d’exécution de travaux ou de fourniture de produits ou de services.

ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE :

Le soumissionnaire doit immédiatement informer l’OMS des soucis graves de qualité et/ou de sécurité liés à la fabrication, au contrôle ou à l’utilisation de ses produits, y compris la suspension ou l’annulation des autorisations de mise sur le marché. Cette mesure s’applique aussi bien pour les périodes qui précèdent que pour celles qui suivent l’attribution du contrat.

En cas d’attribution du contrat, le soumissionnaire, s’engage à travailler avec l’OMS pour réduire au minimum les risques potentiels de santé publique soit en organisant rondement le retrait ou le remplacement des produits défectueux, soit en couvrant les coûts directs et connexes liés au remplacement de ces produits défectueux dans les délais, comme stipulé dans les exigences contractuelles.