Avis de décès

Les familles Sylla, Cissé, Fofana, Camara et Savané ont le profond regret de vous annoncer le décès de leur Père Frère, oncle ami et Parent El Hadj Mamadou Sylla de Morovia – Liberia, né à Kindia vers 1928, fils de feu EL hadj Moustapha Sylla et de feu Mariama Sylla.

Le défunt est le frère d’el Hadj Ismael Sylla de Bruxelles, de Mamadou Sylla ex Directeur d’OBK et de Docteur Ousmane Sylla actuel Ambassadeur de Guinée en Belgique.

Décès survenu le dimanche ,05 Aout 2018 à l’hôpital sino-guinéenne de Kipé aux environs de 13h.

L’enterrement aura lieu, le lundi 06 Aout 2018 à Kindia après la prière de 16 h

Que l’âme du défunt repose en paix.