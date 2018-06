Avis de Manifestation d’Intérêt pour le poste de comptable au sein de l’UGP

Titre du Poste : COMPTABLE AU SEIN DE L’UNITE DE GESTION DU PROJET (UGP)

Lieu d’affectation : Conakry

Contexte

Le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG) est une nouvelle opération marquant le réengagement de la Banque Mondiale dans le secteur de l’Eau et de l’Assainissement en milieu urbain. L’objectif du projet est d’accroitre l’accès à des services améliorés d’eau et d’assainissement dans la région métropolitaine de Conakry et d’améliorer la performance opérationnelle de la Société des Eaux de Guinée (SEG). Le projet est financé par un don de l’IDA au Gouvernement Guinéen à hauteur de 30 millions $US.

L’importance des investissements à réaliser, la complexité des actions à mener et la diversité des structures bénéficiaires justifient la création d’une unité de gestion en charge de la coordination des activités du projet, relevant du Ministère de l’Energie et de l’hydraulique (MEH). Une partie des fonds de ce don de l’IDA sera utilisée pour financer le fonctionnement de cette unité. A ce titre, la Coordination du projet souhaite utiliser une partie de ce montant pour le recrutement d’un Comptable, afin de supporter l’équipe du Projet durant l’exécution du Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG).

II.MISSIONS ET PRINCIPALES TACHES

Position : Placé (e) sous l’autorité du Responsable Administratif et Financier du projet et du Coordonnateur du Projet, le Comptable recruté travaillera en relation avec le SPM et les directions techniques du Ministère de l’Energie et de l’hydraulique (MEH) et de la SEG. Le Comptable rend compte de toutes ses activités relatives à la gestion comptable, budgétaire et financière du projet au Responsable Administratif et Financier et au Coordonnateur du projet.

Responsabilités : Dans l’exercice de ses fonctions et sous la supervision du RAF, le Comptable doit assumer les fonctions et tâches principales suivantes :

Système : Assister le RAF pour l’organisation de la gestion comptable, budgétaire et financière du projet;

Budget : Préparation et suivi du processus d’élaboration budgétaire en liaison avec le RAF ; Suivi de la bonne exécution des budgets ; à ce titre assiste le RAF dans la préparation des rapports de contrôle budgétaire trimestriels et annuels, analyse les écarts.

Comptabilité et trésorerie : Tenue à jour de la comptabilité générale, analytique et budgétaire du Projet ; Gestion et suivi des opérations financières du Compte Désigné (engagement, retrait, règlement, états de rapprochement bancaires) du Projet et des paiements directs ; Archivage des pièces comptables et suivi de la remontée de toutes les pièces justificatives de dépenses effectuées par les structures déconcentrées de la coordination du projet au moyen des avances de fonds qui leur sont accordées ; Suivi des procédures pour les paiements à tous les niveaux du Projet, la transmission et la prise en compte des pièces justificatives des dépenses ; Saisie de la comptabilité dans le logiciel Comptable TOMPRO ; Analyse mensuelle des comptes et l’identification des éventuelles régularisations à soumettre à l’approbation du RAF du projet.

États de gestion financière (avec respect des délais) : Contribution à l’élaboration des Rapports de suivi financier (RSF) trimestriels du projet ; Préparation des états de rapprochement bancaire du Compte Désigné (mensuellement pour compte USD et GNF).

Procédures, audit et contrôle :

En accord avec l’auditeur interne recruté, le comptable devra procéder :

au respect des procédures d’éligibilité des dépenses, d’efficacité de la gestion financière; et de transparence dans l’utilisation des ressources; à la participation à la préparation de toute la documentation nécessaire pour l’examen trimestriel, semestriel ou annuel des plans d’exécution du projet ; à l’assistance aux missions d’audit financier interne et externe;

Suivi et Inventaire des marchés (en collaboration avec le Spécialiste de la Passation des Marchés) : Suivi avec le Spécialiste de Passation des Marchés, de l’acquisition des biens et services en faveur du projet selon le plan de passation des marchés ; Suivi des acquisitions des biens et services, de leur codification, de leur prise annuelle de l’inventaire ; Gestion et suivi des immobilisations mises à disposition du projet ;

Décaissement et approvisionnement : Suivi de la trésorerie (maintien permanent du niveau de liquidité) en vue du règlement rapide des dépenses engagées au niveau du projet ; Préparation des demandes de retrait de fonds et toute la documentation nécessaire aux décaissements conformément aux directives de l’IDA ; Préparation des demandes de paiements directes et/ou de remboursement et assurer leur suivi ;

Exécution de toutes autres tâches que pourrait lui confier le Coordonnateur du projet ou le RAF dans le cadre de ses fonctions.

III. PROFIL DU CANDIDAT

Le Candidat devra avoir :

Diplôme de niveau Bac+2 minimum en gestion comptable et financière ;

Avoir une expérience professionnelle d’au moins (5) ans dans un poste similaire dont au moins trois (3) ans en tant que comptable dans la gestion financière et de la comptabilité analytique de la gestion de projets/programmes de développement ou trois (3) ans au minimum dans un cabinet d’audit ou d’expertise comptable ; des expériences a un poste similaire dans les projets financés par la Banque Mondiale serait un atout ;

Maîtrise de la langue française ;

Très bonne connaissance de l’utilisation des ordinateurs, des logiciels de comptabilité et des connaissances dans la gestion des données informatisées ;

La connaissance de logiciel de gestion de Projet tels que SUCCESS ou TOMPRO est indispensable ;

Bonne connaissance des procédures des bailleurs de fonds, la connaissance spécifique des procédures de la Banque mondiale sera un atout ;

De bonnes références au cours des trois dernières années faisant état d’une aptitude à organiser son travail, et d’une intégrité professionnelle. Une enquête de moralité sera effectuée avant signature du contrat ;

Bonne capacité de travail en groupe et dans un environnement multiculturel et sous pression.

NB : tous les diplômes, attestations et ou certificats de travail doivent êtres certifier conforme à l’original

V.CONDITIONS D’EMPLOI

Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à négocier avec l’administration en charge du projet. S’agissant d’un poste contractuel, il reste entendu que le recrutement de candidat fonctionnaire doit satisfaire aux dispositions ci-après de la clause 1.13 (d) des Directives ‘Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la Banque et des Crédits et Dons de l’AID, datée de Janvier 2011 qui précisent que les représentants du gouvernement et les fonctionnaires peuvent être engagés pour des marchés portant sur des services de conseil, à titre individuel ou en tant que membres de l’équipe d’un bureau de consultants, uniquement (i) s’ils sont en congé sans solde; (ii) s’ils ne sont pas engagés par l’organisme pour lequel ils travaillaient immédiatement avant leur départ en congé; et (iii) si leur emploi ne donne pas lieu à un conflit d’intérêt (voir paragraphe 1.9 des mêmes Directives).

Le candidat à ce poste sera sélectionné suivant la méthode de sélection de Consultants Individuels en accord avec les Procédures définies à la Section V des Directives Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale version janvier 2011, révisée en juillet 2014.

Plus spécifiquement, la sélection se fera en deux étapes : (i) une étape d’étude de dossier qui évaluera la formation académique et les expériences à l’issue de laquelle une liste courte des candidats qui remplissent les critères sera élaborée et (ii) une étape d’interview qui évaluera les connaissances techniques, professionnelles ainsi que les qualités personnelles des candidats. Le choix final qui portera sur l’un des candidats retenus à l’étape précédente se fera sur la base des résultats de l’interview/test.

ÉVALUATION DES PERFORMANCES

Les Performances du Comptable seront évaluées annuellement par le RAF et revues par le Coordonnateur du projet sur la base d’un contrat de performance établi conjointement avec indication des résultats fixés. Les résultats de l’évaluation seront partagés avec le Gouvernement et la Banque mondiale. Une évaluation de la performance du Comptable sera faite dans les six premiers mois et joint au rapport semestriel du projet, par la suite les évaluations se feront annuellement et serviront de base au renouvellement du contrat.

Les critères de performance non limitatifs suivants pourraient être utilisés pour évaluer la performance du consultant :

Saisie fiable et exhaustive des pièces comptables probantes dans les délais ;

Préparation des Demandes de retrait de fonds dans les délais ;

Préparation des rapports financiers fiables dans les délais.

CALENDRIER ET DURÉE DE LA MISSION

Le contrat aura une durée initiale d’un (1) an renouvelable par reconduction sous réserve de l’évaluation annuelle satisfaisante de ses performances et ce jusqu’à la fin du projet. La première année du contrat comporte une période probatoire de six (6) mois.

DOSSIER A FOURNIR

Le dossier de candidature devra comporter les pièces ci-après :

Une lettre manuscrite de candidature adressée au Coordonnateur du Projet ;

Un Curriculum vitae détaillé, récent et certifié sincère par le candidat ;

Une photo d’identité ;

Une copie du ou des diplômes, une copie des contrats et attestations ou tout autre document attestant les qualifications et expériences acquises par le candidat ;

Les références des emplois antérieurs et les coordonnés des anciens employeurs.

Des vérifications pourraient être faites sur les dossiers fournis, un entretien (ou interview) pourrait être organisé, au besoin, pour les candidats présélectionnés sur la base de l’examen et évaluation de leurs dossiers.

Le candidat au poste de Comptable du Projet doit être libre de tout engagement à compter de la date de signature du contrat.

Les candidatures sont à adresser sous pli fermé au Secrétariat du Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG) sis au quartier Landréah-Commune de Dixinn – Conakry République de Guinée, tél : (+224) 664 26 98 03 /621 12 62 38 /, Email b.s. dokore@gmail.com, avant le Mardi 28 Juin 2018 à 10h 30mn.

Préciser sur l’enveloppe la mention suivante : « RECRUTEMENT D’UN COMPTABLE AU SEIN DE L’UNITE DE GESTION DU PROJET (UGP) ».

Fait à Conakry, le 28 Mai 2018

Le coordonnateur du Projet Urbain Eau de Guinée

Souleymane Dokore BAH