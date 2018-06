Avis de Manifestation d’Intérêt pour le poste de Spécialiste en Sauvegarde Sociale de l’UGP

Titre du Poste : Spécialiste en Sauvegardes Sociales de l’Unité de Gestion du Projet

Lieu d’affectation : Conakry

Contexte

Le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG) est une nouvelle opération marquant le réengagement de la Banque mondiale dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en milieu urbain. L’objectif du projet est d’accroître l’accès à des services améliorés d’eau et d’assainissement dans la région métropolitaine de Conakry et d’améliorer la performance opérationnelle de la Société des Eaux de Guinée (SEG). Le projet est financé par un don de l’IDA au Gouvernement Guinéen à hauteur de 30 millions $ US.

L’importance des investissements à réaliser, la complexité des actions à mener et la diversité des structures bénéficiaires justifie la proposition de créer une Unité de Gestion en charge de la coordination des activités du Projet. Une partie des fonds de ce don de l’IDA sera utilisée pour financer le fonctionnement de cette unité de gestion du projet.

Le présent avis de manifestation d’intérêt a pour objet de préciser les tâches et responsabilités du Spécialiste en sauvegardes sociales qui est à recruter au sein de l’Unité de Gestion du Projet.

Taches spécifiques

Le Spécialiste en Sauvegardes Sociales du projet est spécifiquement chargé des tâches suivantes :

Élaborer en proche collaboration avec le Spécialiste en Sauvegardes Environnementales, les Termes de Référence des études d’Évaluation d’Impacts Environnemental et Social (EIES)/Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES) incluant les PARs (production et distribution), et les Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ;

Veiller à aligner le plan social avec le contexte local dans la mise en œuvre du PUEG, afin de renforcer et consolider la promotion du développement durable dans la zone d’intervention du projet ;

S’assurer que la conception, l’exécution et le suivi des activités du projet respectent et suivent les normes et règles environnementales et sociales de la Guinée et de la Banque mondiale ;

Identifier l’ensemble des risques potentiels sur le plan social et préconisées des mesures d’élimination, d’atténuation ; au regard des interventions envisagées dans le cadre du projet ;

Définir les dispositions institutionnelles de suivi et de surveillance à prendre avant, pendant et après la mise en œuvre du PUEG et la réalisation des activités pour éviter ou atténuer les impacts sociaux ;

Formuler des recommandations pour le suivi et l’évaluation du plan environnemental et social, ainsi que pour les étapes suivantes, y compris le financement à long terme, afin de garantir la durabilité du plan ;

Déterminer les besoins des parties prenantes en matière de renforcement des capacités et de ressources au niveau national dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre du projet ;

Organiser et participer au recrutement des consultants pour la réalisation des études générales et spécifiques de cadre, d’impact environnemental et social ainsi que les Plans de Gestion Environnementale et Sociales selon les normes de la Banque Mondiale et de la Guinée ;

Coordonner les activités de consultations publiques en matière environnementale et sociale pour la prise en compte effective des points de vue des parties prenantes dans le cadre de la mise en œuvre des différents Projets

Appuyer les spécialistes de passation de marchés de l’UGP à s’assurer que les documents de passation de marchés, y compris les appels d’offres, incorporent entièrement les aspects sociaux, ainsi que les mesures de suivi et d‘atténuation des impacts, telles que définies dans les études de conception, faisabilité, coût et délais ;

Examiner et valider les PARs tout en veillant à leur mise en œuvre conformément aux exigences nationales et aux directives de la Banque Mondiale;

Veiller à la mise en œuvre des instruments de sauvegardes environnementales et sociales, notamment les PGES, relatifs aux projets pour s’assurer de leur conformité aux exigences nationales et aux directives de la Banque mondiale ;

Veiller à la mise en place effective et au suivi d’un Mécanisme de Gestion des Plaintes en lien avec les activités du projet :

Servir d’interlocuteur principal entre les parties affectées et la Coordination du Projet sur les questions d’impacts sociaux ;

Effectuer des visites régulières sur le terrain dans le cadre de la mise en œuvre des PGES et des PARs ;

Évaluer toutes les questions pertinentes, et si nécessaire, s’appuyer sur la politique et les meilleures pratiques en la matière pour envisager un plan de mesures correctives.

Analyser les recommandations des entités d’exécution ou prestataires pour la réception finale des biens, des travaux ou des services et pour la cessation d’un contrat afin de s’assurer que tous les travaux sont menés à bien dans la totale conformité avec les règles de sauvegardes environnementales et sociales et les Plans de Gestion Environnementale et Sociale.

En concertation avec les services techniques en développement social, le Spécialiste en sauvegardes sociales, s’assurera de :

Coordonner et suivre les actions de mise en place des comités d’environnement au niveau des zones d’intervention du projet tout en clarifiant les rôles et les fonctions, en particulier pour ce qui concerne la problématique du règlement des plaintes et les demandes des habitants ;

Etablir un programme de sensibilisation des différentes parties prenantes au projet notamment avec les acteurs locaux tels que les Municipalités, les Conseils régionaux, les missions de contrôles ainsi que les populations des zones d’intervention, en mettant l’accent sur les avantages environnementaux des meilleurs pratiques de gestion de l’environnement ;

Appuyer, en collaboration avec le responsable de Suivi-Evaluation, la collecte et le reportage des données sur les indicateurs de performance sociale, en s’assurant de leur qualité, et contribuer à l’élaboration et à la révision périodique des Plans de Suivi-Evaluation ;

Veiller à l’applicabilité des recommandations issues des missions de supervision de la Banque Mondiale;

Qualifications et expériences

Le Spécialiste en sauvegardes sociales de l’Unité de Gestion du Projet, devra avoir les qualifications minimales suivantes :

Qualification :

Le candidat doit être titulaire au moins d’un diplôme universitaire de niveau BAC+4 ans en Sociologie, Anthropologie, Psychologie, et autres sciences sociales similaires, ou en science de la nature (un diplôme universitaire dans les domaines relatifs à la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, politiques environnementales, sciences environnementales, économie de l’environnement est préférable).

Ces diplômes doivent être appuyés par des attestations dûment signées des structures habilitées et certifiées conformes aux originaux.

Expérience du Consultant pour la mission :

Avoir une expérience de cinq (5) années dans la mise en application des politiques en matière de protection environnentale et Sociale, au sein des projets financés par des partenaires techniques financiers, y compris la Banque mondiale ;

Des expériences antérieures dans la préparation des études d’évaluation d’impact environnemental et social (EIES) (y compris les plans de gestion environnementale et sociale, ainsi que des études d’impact environnemental et social, etc..), la mise en œuvre des plans de gestion environnementales et sociales dans les projets financés par la Banque Mondiale ou la BAD seront considérées comme un atout ;

Avoir une connaissance suffisante des directives, des exigences et des procédures des agences de financement (Banque mondiale, Banque Africaine de Développement, etc.) en matière de protection environnementale et sociale ;

Avoir des expériences dans la mise en œuvre des projets financés par des organismes internationaux ;

Être doté de connaissances des lois environnementales et Sociales et de la réglementation Guinéenne, avoir notamment de l’expérience dans la préparation et le suivi des évaluations d’impact sociales, des plans de gestion sociale ;

Disposer des connaissances sur les directives et politiques opérationnelles de la Banque Mondiale en matière de sauvegardes environnementales et sociales. y compris la réinstallation involontaire ;

Avoir la capacité de travailler avec des équipes et des organisations multidisciplinaires notamment dans un environnement multi-projets ;

Avoir une bonne connaissance des outils informatiques notamment les logiciels de bases (Excel, Word, PowerPoint, E-mail (courrier électronique) et l’Internet appuyés par des attestations dûment certifiées.

Méthode de sélection

Un Consultant sera sélectionné suivant « la méthode de sélection de Consultants Individuels » en accord avec les Procédures définies à la Section V des Directives Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale version janvier 2011, révisée en juillet 2014.

Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à négocier avec l’administration en charge du projet. Il reste entendu que le recrutement d’un candidat fonctionnaire doit satisfaire aux dispositions ci-après de la clause 1.13 (d) des Directives, Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale version janvier 2011, révisée en juillet 2014 : « les représentants du gouvernement et les fonctionnaires peuvent être engagés pour des marchés portant sur des services de conseil, à titre individuel ou en tant que membres de l’équipe d’un bureau de consultants, uniquement (i) s’ils sont en congé sans solde ; (ii) s’ils ne sont pas engagés par l’organisme pour lequel ils travaillaient immédiatement avant leur départ en congé et (iii) si leur emploi ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts (voir paragraphe 1.9 des Directives) ».

Dossier de candidature

Les candidats ou candidates intéressé(e)s doivent présenter les dossiers suivants :

Une lettre manuscrite de candidature ;

Un curriculum vitae détaillé, récent et certifié sincère par le candidat ;

Une photo d’identité ;

Une copie du ou des diplômes, une copie des contrats et attestations ou tout autres documents attestant les qualifications et expériences acquises par le candidat ;

Les références des emplois antérieurs et les coordonnés des anciens employeurs.

Des vérifications pourraient être faites sur les dossiers fournis.

Un entretien (ou interview) pourrait être organisé, au besoin, pour les candidats présélectionnés sur la base de l’examen et évaluation de leurs dossiers.

Les candidatures sont à adresser sous pli fermé au Secrétariat du Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG) sis au quartier Landréah-Commune de Dixinn – Conakry République de Guinée, tél : (+224) 664 26 98 03 /621 12 62 38 /, Email b.s.dokore@gmail.com, avant le Lundi 28 Juin 2018 à 10h 30mn.

Préciser sur l’enveloppe la mention suivante : « RECRUTEMENT SPECIALISTE EN SAUVEGARDES SOCIALES de l’UGP ».

Fait à Conakry, le 28 Mai 2018

Le coordonnateur du Projet Urbain Eau de Guinée

Souleymane Dokore BAH