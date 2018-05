Avis de recrutement de l’Hôtel Kaloum

Situé dans la zone centrale de Conakry, l’Hôtel Kaloum est un grand hôtel d’affaires international de 5 étoiles, D’une surface bâtie totale d’environ 40 000 mètres carrés, l’hôtel dispose de 4 restaurants, 2 bars à musique, une salle polyvalente d’une capacité de 500 personnes, des salles de conférence de différente taille, plus de 300 chambres et suites de différents types et 40 appartements , salon exécutif, gymnase, piscine, centre de spa, boutiques, etc. Du bar situé au 18 étages, on a une vue panoramique splendide sur Conakry.

L’hôtel va ouvrir bientôt, on commence à embaucher le personnel de gestion de tous les niveaux, des employés et des serveurs et serveuses, les candidats sont priés de présenter un curriculum vitae et joindre une photo d’identité.

Les informations de recrutement sont les suivantes:

Département Postes à pourvoir Nombre Directeur Général des Ventes 1 Assistant de directeur général 1 Département de restauration Directeur 1 Cuisiniers de niveaux élevés et intermédiaires 11 Serveur(se) 28 Gestionnaire de bar 4 Commis de bureau et de réservation 2 Service d’hébergement Directeur de lobby 1 Chef de rang du lobby 2 Réceptionniste 4 Hôtesse 4 Greening travailleurs de maintenance 1 Superviseur de l’étage 6 Serveur(se) 20 Nettoyeur(se) 8 Commis de bureau et de réservation 1 Département de l’administration Directeur informatique 2 Département des ressources humaines Directeur 1 Superviseur 1 Commis de bureau 2

Contact:

Adresse :Almamya, avenue de la République Conakry

Téléphone: 656220222 Mme Samo

Envoyer vos CV à

E-CV peut être envoyé à E-mail: hotelkaloum@gmail .com Le CV en papier peut être reçu dans la boîte à CV à l’entrée de l’Hôtel Kaloum