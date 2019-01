Ministere de l’enseignement superieur et de la recherche scientifique

********

Universite gamal abdel nasser de conakry

************

Centre d’Excellence Africain pour la Prévention et le Contrôle des Maladies Transmissibles

*******************

Avis de recrutement d’un responsable de gestion financière (RGF) pour le projet du

CEA-PCMT/UGANC

Lieu d’affectation : Conakry

Lien hiérarchique : Directeur Général

Pourcentage de temps : 100%

CONTEXTE

Le projet des Centres d’Excellences en Afrique pour l’Impact sur le Développement (ACE Impact), initié par la Banque Mondiale, vise à d’accroître la qualité, la quantité et l’impact sur le développement de l’enseignement universitaire dans les universités sélectionnées à travers une spécialisation et une collaboration régionales.

Dans ce cadre, le Centre d’Excellence Africain de la Faculté des Sciences Techniques de Santé (FSTS) de l’UGANC vise à promouvoir la spécialisation régionale dans le domaine de la Prévention et le Contrôle des maladies transmissibles et satisfaire la demande du marché du travail en termes de compétences dans la Prévention et le Contrôle des maladies transmissibles en République de Guinée et dans l’espace CEDEAO.

Le CEA PCMT l’UGANC financé par la Banque Mondiale et le Gouvernement guinéen est un projet de cinq ans (2019 – 2023) qui s’articule autour de quatre axes stratégiques, à savoir: 1) le renforcement de la capacité du centre à dispenser une formation régionale de haute qualité qui répond au défi de la prévention et du contrôle des maladies transmissibles, conduisant à des Masters et un PhD en Santé publique, de la formation professionnelle en cours d’emploi ; 2) le renforcement de la capacité du centre à conduire la recherche appliquée qui répondent au défi régional de la prévention et du contrôle des maladies transmissibles, 3) construire et renforcer des partenariats universitaires régionaux et internationaux pour améliorer la qualité de l’enseignement dans la région, 4) implanter une bonne gouvernance ainsi qu’une bonne gestion pour améliorer le suivi/évaluation, l’administration, la gestion fiduciaire, la transparence, la capacité à gérer des revenus et la mise en œuvre du centre.

Pour renforcer l’équipe de gestion pour le compte du Centre d’Excellence Africain pour la Prévention et le Contrôle des Maladies Transmissibles (CEA-PCMT) de l’UGANC, le Recteur de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC), Président du Conseil de l’Université qui abrite le Centre, lance un appel à candidature pour le recrutement d’un Responsable de Gestion Financière (RGF). Le RGF recruté bénéficiera d’un Contrat à Durée Déterminée (CDD) d’une année, renouvelable, sous réserve de sa performance au cours de sa première année d’exercice.

MISSIONS, ACTIVITES ET PROFIL DU RESPONSABLE DE GESTION FINANCIÈRE (RGF)

3.1- Missions du poste :

Placé sous la supervision et responsabilité du Directeur Général du CEA-PCMT, le Responsable de Gestion Financière (RGF) a pour principale mission d’assurer l’organisation, la coordination et la supervision de l’exécution des tâches financières et comptables du Centre.

3.2 Activités principales :

Le Responsable de Gestion Financière a pour mandat principal de :

a-Tâches principales :

Préparer et coordonner les processus d’élaboration budgétaire en liaison avec le responsable de passation des Marchés et les structures d’exécution du Centre notamment la Direction Générale ;

Suivre de la bonne exécution des budgets ; à ce titre, prépare les rapports de contrôle budgétaire trimestriels et annuels, analyse les écarts budgétaire du Centre ;

élaborer les rapports périodiques de suivi financier du Centre ;

Gerer les aspects financiers et comptables du Centre en particulier les transactions relatives aux activités financées par l’accord de financement avec la Banque Mondiale, les dépôts et décaissements sur le compte du Centre ;

Superviser la tenue à jour de la comptabilité générale, analytique et budgétaire du projet (fiabilité, rapidité, analyse, rapprochement, en tenant compte des impératifs de reporting mensuel), et la vérification des imputations comptables ;

Gerer et suivre les opérations financières du compte du Centre (engagements, retraits, règlements, états de rapprochement bancaires, …) et des paiements directs ;

Superviser l’archivage des pièces comptables ;

Elaborer les Rapports d’activités du projet pour la partie financière ;

Reviser et valider les états de rapprochement bancaire mensuel du compte du Centre ;

Veiller à l’application des procédures d’audit et de contrôle interne ;

Respect des procédures d’éligibilité des dépenses, d’efficacité de la gestion financière, de transparence dans l’utilisation des ressources du Centre ;

Participer à la préparation de toute la documentation nécessaire pour l’examen trimestriel, semestriel ou annuel des plans d’exécution du projet du Centre ;

Préparer et assister les missions d’audit financier ;

Organiser et mettre en œuvre le contrôle de gestion financière à partir de tableaux de bord et contrôles périodiques ;

Suivre avec le Responsable de passation des Marchés l’acquisition des biens et services selon le plan de passation des marchés et les exigences de la Banque Mondiale ;

Participer au suivi de l’exécution des contrats et le respect des modalités de paiement ;

Superviser la gestion et le suivi des immobilisations du projet à travers la mise en place du fichier des immobilisations du Centre ;

Elaborer le plan de décaissement semestriel à partir du plan de fonctionnement et de passation des marchés ;

Suivre la trésorerie (maintien permanent du niveau de liquidité) en vue du règlement rapide des dépenses engagées dans le cadre du Centre ;

Préparer les demandes de retrait de fonds et toute la documentation nécessaire aux décaissements conformément aux directives de la Banque Mondiale et autres bailleurs;

Etablir une relation financière avec la banque où est hébergé le compte du Centre et les bailleurs de fonds ;

Veiller à ce que le compte du Projet du CEA-PCMT/UGANC soit suffisamment approvisionné en vue du règlement rapide des dépenses effectuées dans le cadre du projet.

b-Tâches spécifiques :

Contrôler et approuver l’état de rapprochement bancaire mensuel du Compte du Centre ;

Préparer, approuver et traiter les ordres de paiement (transferts, virements bancaires ou chèques) pour les dépenses réglées ;

Suivre les paiements directs effectués par la Banque Mondiale au profit des tiers (consultants ou autres fournisseurs) et qui sont relatifs à l’exécution du projet du Centre ;

Tenir à jour et de manière régulière des documents financiers (journaux et livres comptables) et une comptabilité détaillée par composante, par activité et par catégorie de dépense ;

Etablir les demandes de retrait de fonds et de toute la documentation nécessaire aux décaissements conformément aux directives de la Banque Mondiale ;

Superviser les travaux du Comptable ;

Contrôler et approuver les écritures et imputations comptables ;

Préparer les états financiers périodiques et annuels du Centre tels que stipulés par les accords de financement et le manuel de gestion du Centre ;

Participer à la préparation du budget annuel stratégique de travail du Centre et assurer son suivi : analyse et justification des écarts entre les prévisions et les réalisations, trimestriellement et annuellement ;

Etablir et assurer l’application des procédures internes en matière de gestion financière et comptable, et les mettre à jour périodiquement ;

Vérifier les déclarations fiscales liées à la paie ;

Assurer la mise en place et le maintien d’un système de classement adéquat des pièces comptables ;

S’assurer de la maintenance du logiciel comptables et financier et de la réconciliation des informations comptables avec ledit logiciel ;

A cette liste de tâches comptables et financières, il est chargé de :

Etablir des états de salaires du personnel ;

Préparer des déclarations de charges sociales et leur paiement régulier ;

Veiller au respect des lois, des règlements et de la convention collective de travail ;

Veiller à la gestion administrative du personnel du Centre, notamment la discipline, l’assiduité, l’évaluation, la gestion des dossiers, les missions et congés, les sanctions ;

Etablir et assurer l’application des procédures internes en matière de gestion des Ressources Humaines et des ressources matérielles et les mettre à jour périodiquement ;

Exécuter toute autre tâche relative à ses fonctions que le Directeur Général aura à lui confier.

QUALIFICATION ET COMPETENCES :

Le candidat à ce poste doit apporter la preuve de :

Diplôme équivalent au moins à BAC + 5, un Master dans l’un des domaines suivants : Ingénierie financière, Audit Comptabilité et Contrôle, Economie-finance, Sciences de Gestion financière/comptable ;

Expérience professionnelle avérée d’au moins 5 ans en finances ou comptabilité dans un poste similaire ou pertinent dans un projet financé par les bailleurs de fonds internationaux ou organisations internationales;

Bonne connaissance des procédures des bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale ;

Bonne maîtrise de l’outil informatique de base et des logiciels de gestion financière, comme TOMPRO.

Très bon niveau d’expression en français écrit et oral ;

La maitrise de l’anglais oral et écrit constitue un atout.

Le candidat devra avoir les compétences suivantes :

Etre spécialisé en comptabilité, finance et contrôle de gestion des projets de développement ;

Avoir la capacité de diriger une unité de gestion administrative, financière et comptable ;

Etre capable de: (i) organiser et planifier ; (ii) coordonner/superviser/contrôler ; (iii) communiquer et travailler en équipe ;

Avoir une bonne connaissance des règles de la comptabilité du système OHADA ;

Etre capable de travailler sous astreintes.

Avoir une bonne connaissance de la gestion des procédures contractuelles et de la législation en vigueur en Guinée ;

Une bonne maîtrise des procédures en matière de gestion fiduciaire, et de façon spécifique en matière de contrôle et d’audit interne, de passation de marchés, de demande de retrait de fonds et de suivi budgétaire, etc… serait un atout ;

Une bonne expression orale et écrite en français, la maitrise de l’anglais serait un atout ;

Une parfaite maîtrise de programmes informatiques de gestion financière et comptable, en particulier la maîtrise du logiciel TOMPRO serait un atout déterminant ;

Une connaissance de l’outil informatique et des logiciels usuels : Word/PowerPoint/Excel avancé

Etre d’une grande disponibilité ;

Savoir gérer le stress et le travail sous pression et avoir un haut degré d’initiative et motivation personnelle.

NATURE DU CONTRAT :

Le contrat aura une durée initiale d’un an renouvelable pendant une période maximale égale à la durée du projet.

Il s’agit là d’un poste contractuel et tout recrutement de candidat fonctionnaire doit satisfaire aux dispositions de la clause 1.11 (d) des Directives, Sélection et Emploi de consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale, version mai 2004 et octobre 2006, ou la clause 1.13 (d) des mêmes Directives version janvier 2011 : « les représentants du gouvernement et les fonctionnaires peuvent être engagés pour les marchés portants sur des services de conseil, à titre individuel ou en tant que membres de l’équipe d’un bureau de consultants, uniquement (i) s’ils sont en congé sans solde, (ii) s’ils ne sont pas engagés par l’organisme pour lequel ils travaillaient immédiatement avant leur départ en congé et (iii) si leur emploi ne donne pas lieu à un conflit d’intérêt.

Les fonctionnaires de l’Etat et les détenteurs de Contrats à Durée Déterminée ou Indéterminée (CDD ou CDI) en situation d’activités ne sont pas éligibles.

PROCEDURE DE SELECTION :

Un comité technique procédera à la sélection à un double niveau :

Étude des dossiers et présélection des candidats potentiels ; Entretien des candidats présélectionnés

Publication des résultats

Négociation et recrutement du candidat retenu

DUREE DU CONTRAT :

La durée du contrat est d’un an (01) renouvelable par reconduction sous réserve de la satisfaction au vu de ses performances et ce jusqu’à la fin du projet après une période probatoire de six (06) mois au cours de la première année.

DOSSIER DE CANDIDATURE :

Le dossier de candidature comprend les éléments suivants :

Une lettre de motivation adressée à Monsieur le Recteur de l’UGANC ;

Un curriculum vitae (CV) actualisé et dûment signé du titulaire ;

Les copies légalisées des diplômes

Des Attestations de bonne fin pour les candidats ayant effectué des missions similaires (s’il y a lieu)

Un extrait d’acte de naissance ;

Un casier judiciaire ;

Une copie du passeport du candidat ayant au moins une période de validité de 6 mois.

DEPOT DE DOSSIER DE CANDIDATURE :

Les dossiers physiques de candidature doivent être déposés sous plis fermés, portant la mention :

« Candidature au poste de Responsable de Passation de Marchés du Centre d’Excellence Africain pour la Prévention et le Contrôle des Maladies Transmissibles de l’UGANC» A l’attention de Monsieur le Recteur de l’UGANC, au plus tard le 20 janvier 2018, à 16 heures T.U, à l’adresse suivante : Secrétariat General de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Bâtiment Principal – 1er étage.

Les dossiers électroniques de candidature portant la mention :

« Candidature au poste de Responsable de Passation de Marchés du Centre d’Excellence Africain pour la Prévention et le Contrôle des Maladies Transmissibles de l’UGANC» doivent être envoyés à Monsieur le Recteur, à l’adresse suivante : traoredl54@gmail.com; avec copies à Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques de la Santé : cissebibi1@gmail.com; Monsieur le Directeur Général du Centre : louakovanamarcel@gmail.com, Mme la Directrice Générale Adjointe du Centre :bdjenab2002@gmail.com