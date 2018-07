Avis de recrutement : Guinéenews© recherche deux journalistes expérimentés à Conakry

Dans le but d’élargir son réseau de journalistes à Conakry et de couvrir l’actualité dans le pays, votre quotidien électronique Guineenews© recherche deux journalistes expérimentés.

A- Profils des postes

I – profil du poste 1

Dans une entreprise de presse spécialisée dans le traitement et dans la publication des informations quotidiennes fiables en temps réel sur la Guinée et sur les Guinéens sur internet, le/la journaliste a pour responsabilité principale de collecter, traiter et envoyer avec diligence toutes les informations relatives aux questions politiques, économiques, sociales.

Etre capable de faire des analyses pertinentes de l’actualité.

II – profil du poste 2

Dans une entreprise de presse spécialisée dans le traitement et dans la publication des informations quotidiennes fiables en temps réel sur la Guinée et sur les Guinéens sur internet, le/la journaliste a pour responsabilité principale de collecter, traiter et envoyer avec diligence toutes les informations relatives aux questions sportives, culturelles et sociales.

Outre le football, le journaliste doit maitriser les règles d’au moins trois autres disciplines sportives.

Etre capable de faire des analyses pertinentes de l’actualité sportive et culturelle.

B – Tâches et responsabilités

Titulaire du poste :

Rattaché hiérarchiquement au chef du Bureau de Conakry de qui il (ou elle) reçoit les instructions et rend compte.

C – Formation

Diplôme : journalisme, communication ou diplôme assimilé

D– Expérience professionnelle

Niveau d’expérience requis:

– Avoir travaillé dans la presse écrite, en ligne ou audiovisuelle pendant 3 ans minimum

E – Compétences

Maitriser les techniques d’écriture des dépêches et des articles de fond

Faire preuve de rigueur dans le traitement de l’information;

Etre capable de travailler en équipe et multitâche ;

Avoir un excellent niveau en français écrit

Avoir une bonne culture générale

Maîtriser le multimédia (notamment les techniques de cadrage, montage vidéo) serait un atout.

Etre dynamique et immédiatement disponible

F – Modalités de candidature

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. Pour postuler, envoyez votre demande en précisant le profil du poste souhaité, avec un CV, une photo d’identité, une lettre de motivation et les diplômes aux adresses suivantes : boubahcom@gmail.com

Date limite : le 10 juillet 2018