Mouctar Bah, journaliste, correspondant de Radio France Internationale (RFI) et de l’Agence France Presse (AFP) en Guinée et les familles de Issayah, Fitaba, Kansodji, remercient tous ceux qui, de près ou de loin, ont compati à leur douleur lors du rappel à Dieu de leur frère, époux, fils, père et oncle, El-hadj Alpha Oumar Bah, premier Imam de la Mosquée de Nongo (secteur Contéya), et de leur fils, frère et cousin Mamadou Macka Bah, fonctionnaire au ministère des Affaires sociales, décès survenus respectivement le 7 et le 10 mars, des suites de maladie.

Pour mémoire, El-hadj Alpha Oumar Bah (72 ans) était souffrant depuis quelques mois, Macka Bah (42 ans) a quant à lui, piqué un AVC lorsqu’il a vu le corps de son oncle et tuteur avec lequel il a grandi depuis sa tendre enfance. Il est décédé à l’hôpital sino-guinéen le 10 mars 2019.

Nous remercions particulièrement Messieurs Cellou Dalein Diallo (Président de l’UFDG), Mohamed Diaré (Président de la Cour des Comptes), Naby Youssouf Kiridi Bangoura (Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République), Mamadou Mouctar Diallo (Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi Jeunes), Lamine Baldé (opérateur économique), Ibrahima Boiro (ancien ministre de l’Environnement), le colonel de Douane Mikaïlou Souaré.

Avis de remerciement

