Avis de remerciements suite à un décès

La famille Barry et Sow, amis et alliés remercient très sincèrement tous ceux qui, de près ou de loin, ont compati à leur douleur ou apporté leur soutien moral et financier, lors du décès de leur père, grand-père et oncle Feu El hadj Abdoulaye Bobody BARRY, Inspecteur Comptable-Financier à la retraite et Vice-président du Haut Conseil des anciens de Timbo, rappelé à Dieu le 26 juillet 2016 à l’âge de 82 ans à Conakry.

Nous vous prions de vous associer à nous dans vos prières pour le repos de notre cher disparu !

Qu’Allah le tout puissant accorde santé et longévité à son épouse Mme Barry Hadja Kadiatou SOW, Secrétaire à la retraite à Yimbaya-Tannerie, à ses enfants :

1. Mme Barry Kadiatou BARRY, Secrétaire de Direction à Sangoyah-Conakry

2. Mme Dramé Aïcha BARRY, Directrice Administrative CBG

3. Mme Bah Fatou BARRY à Dakar-Sénégal

4. Mme Diallo Safiatou BARRY, Assistante à la BCRG

5. Mr. BARRY Alpha ‘’Tche’’ à Montreal-Canada

6. Mme Diallo Arabiou BARRY à la SOGAM-Conakry

7. Mme Hann Hadja Mariama BARRY à MIMA-Papeterie

Que l’âme de notre cher regretté El hadj Abdoulaye Bobody BARRY repose en paix et que Dieu l’accepte dans son Paradis pour le bonheur éternel ! Amen !