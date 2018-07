Avis de republication (EXTENSION DE LA DATE LIMITE) de l’UNICEF relatif à la sélection d’une ou de plusieurs sociétés

Le FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE (UNICEF) en Guinée, lance le présent avis pour la sélection d’une ou plusieurs sociétés pour Prestation de service pour le développement informatique et le suivi d’une application de gestion de l’administration scolaire d’une école via tablette et le pilotage d’un Directeur Sous-Préfectoral de l’Education. Pour plus de détails, cliquer sur le lien qui suit:

LRPS 9141176 AVIS DE REPUBLICATION

Annexe I- Cahier des charges Application tablette

LRPS-GUI-2018- 9141176 DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE