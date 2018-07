Avis de vente aux enchères publiques de TOTAL Guinée SA

Avis de vente aux enchères publiques N°001/TG/DRHA MG/GUINEE/2018/07.

Juillet 2018

TOTAL Guinée SA procède à une vente aux enchères des véhicules, des équipements électroménagers et articles divers reformés (voir listes jointes) qui sont exposés dans l’enceinte du parking de son siège situé à Coléah et dans son dépôt à Gbessia.

CONDITIONS DE VENTE :

La vente est régie suivant les modalités ci-après :

1. La vente est ouverte au public sans restriction, pour un ou plusieurs équipements (véhicules et articles divers).

2. La vente s’effectue par Appel d’offres. La personne offrant le meilleur prix obtiendra l’équipement.

3. Les personnes intéressées peuvent venir voir les équipements concernés aux lieux sus-indiqués, du 20 juillet au 19 août 2018 de 08h00 à 16h00.

4. Les potentiels acquéreurs sont priés d’élaborer leurs offres selon les instructions contenues dans la fiche de soumission attachée au présent avis.

Toutes les offres doivent être déposées par courriers à Total à l’adresse ci-dessous:

TOTAL GUINEE, km4 Route du Niger, BP : 306 Conakry Route du Niger.

L’offre devra préciser l’équipement choisi avec toutes ses références, le prix proposé (en chiffres et en lettres), le nom du soumissionnaire, le numéro de téléphone, la date et la signature (Remplir la fiche de soumission).

5. Les soumissionnaires les plus offrants seront contactés par TOTAL GUINEE dans un délai maximum de 7 (sept jours ouvrables) à compter de la date de clôture de réception des offres.

6. L’enlèvement des équipements se fera une fois les formalités administratives finalisées, et sur présentation d’un reçu de paiement du montant intégral correspondant à l’offre effectuée pour l’équipement concerné.

7. Si le paiement complet n’est pas fait dans un délai de 7 jours à compter de la date de l’attribution de l’équipement choisi, TOTAL GUINE se verra dans l’obligation d’annuler la transaction et proposera l’article à la seconde offre la mieux-disante.

8. La vente des équipements se fait « en l’état » sans aucune garantie de pièces ou de main d’œuvre de la part de TOTAL GUINEE.

9. L’enlèvement doit s’effectuer au plus tard le 31 Août, et ce, après présentation du justificatif de paiement délivré par la banque sur un des comptes de TOTAL GUINEE (ECOBANK N° 0010124600029901, SGBG N° 00101874330034).

10. La vente des équipements se fait « en l’état », et aucune réclamation ne sera acceptée pendant et après enlèvement.

11. Toute personne pour qui les conditions énoncées ci-dessus ne conviendraient pas est invitée à s’abstenir de déposer son offre.

FICHE DE SOUMISSION DES OFFRES

OFFRE POUR EQUPEMENTS USAGES – TG/DRHA / MG/2018/05/001

Informations équipements choisis.

Prix proposé (en GNF)

(en chiffres) —————————————–

(en lettres) ——————————————–

Nom du soumissionnaire

Numéro de téléphone

Date de visite des lieux

Date de soumission

Signature

NB : Les offres présentées par d’autres méthodes ne seront pas considérées.

Contacts :

-Siège Total : Amadou Tidiane DIALLO au 628 68 68 70

– Dépôt Gbessia : Mamadou Taslima DIALLO au 628 68 68 71

Lisez la liste des matériels à vendre en cliquant sur Liste des matériels VF