Avis Général de Passation de Marchés

Le Consortium composé de l’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises en Guinée (ISCA.G), de l’Institut Supérieur Agronomique et Vétérinaire de Faranah (ISAV/F), de l’Association pour la promotion Economique de Kindia-Agriculture (APEK-Agriculture), du Bureau d’Etudes WINIGEST, l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (Maroc) , l’Office du Développement et de la Coopération (Maroc) a obtenu une subvention du Fonds Compétitif pour les Compétences et l’Employabilité(FCCE) du Projet Booster les Compétences et l’employabilité des Jeunes(BoCEJ) d’un montant de Quatre Cent mille dollars US (400 000 USD) de la Banque Mondiale à travers l’Association Internationale pour le développement (IDA) en vue du financement du sous-projet « Booster les Compétences pour l’Employabilité des Jeunes dans le secteur Agricole » pour la période 2019-2021.

Ce sous-projet a pour objectif de participer à l’insertion des jeunes diplômés dans le secteur agricole à travers l’obtention d’un emploi ou la création de leur propre entreprise.

La mise en œuvre du sous-projet nécessite la réalisation de certaines activités liées aux opérations suivantes :

Pour les Travaux

Création d’un cadre de Formation dans 02 Institutions (ISCAE.G-ISAV/F) Rénovation des locaux abritant la formation à l’ISCAEG et à l’ISAV de Faranah Réhabilitation de l’espace d’expérimentation agricole à l’ISAV de Faranah

Pour les Biens

Acquisition de :

Mobilier et accessoires de bureau pour les 02 Centres de formation ; Matériel informatique et accessoires pour les 02 Centres de formation : Equipement d’un laboratoire de nutrition végétale et acquisition d’un kitd’outillages agricoles pour l’ISAF/Faranah ;

Pour les services de Consultants :

Recruter un consultant pour les études et le contrôle des travaux de génie-civil (réhabilitation et l’aménagement de 02 Centres de Formation à l’ISCAE.G et à l’ISAV/Faranah) ; Recruter un consultant pour créer et entretenir une plateforme d’échange de données pour le secteur agricole et la mise en réseau des étudiants. Recruter une expertise pour l’élaboration d’un référentiel de métier pour chaque profil identifié et le décliner en référentiel formation (Licence, Master)

Les potentiels soumissionnaires intéressés par le présent avis général de passation de marchés, peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention à l’adresse suivante à partir du 15 janvier 2019 à 12 heures.

PROJET/ISCAE.G/BoCEJ

ISCAE.G-PETIT SIMBAYA-COMMUNE DE RATOMA

Tél : 624628690/628868353/628008099

Courriel : bocejiscaeg@gmail.com/ bezzaricom@yahoo.fr/diallodiawadou@yahoo.fr/moleontraore2@yahoo.fr

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent contenir des informations telles que :

Le pays d’origine, les statuts et/ou agréments ;

Une liste des prestations réalisées avec les attestations de bonne fin délivrées par les clients ;

Des informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, références de prestations similaires, expériences dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié etc.).

NB : les dossiers de soumission doivent être déposés au lieu ci-haut indiqué mais aussi et surtout de façon électronique à l’adresse mail indiquée.