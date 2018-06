Avis général de passation des marchés au compte de l’Institut Réné Levesque de Conakry

L’Institut de formation René LEVESQUE en partenariat avec l’Institut d’Etudes et de Gestion Fayol PLUS, le cabinet médical Aide et Actions Sanitaires, le Centre Médical Communal Ratoma et le Centre National de Formation Sociale Appliquée Jean Paul II a obtenu une SUBVENTION du Fonds Compétitif pour les Compétences et l’Employabilité (FCCE) du Projet Booster les Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (BoCEJ) d’un montant de quatre cent mille Dollars US (400 000 $ US) de la Banque Mondiale à travers l’Association Internationale pour le Développement (IDA) en vue du financement du sous-projet « Appui à l’Insertion Socioprofessionnelle des Diplômés en Santé (AISDS)» pour la période (1er Juillet 2017 au 30 Juin 2020).

Ce sous-projet a pour objectif général :

Contribuer à l’emploi des Diplômés en santé de l’Institut René LEVESQUE et de l’Institut d’Etudes et de Gestion FAYOL PLUS à travers une formation de qualité et le développement d’un partenariat avec les Institutions publiques et privées professionnelles (Cabinet Médical Aide et Actions Sanitaires, Centre Médical Communal Ratoma et Centre National de Formation Sociale Appliquée Jean Paul II).

Objectifs spécifiques du sous projet:

1. Assurer une formation de qualité des bénéficiaires directs du sous projet en conformité avec le programme de santé de l’OOAS adopté par la Guinée ;

2. Adapter les programmes d’enseignement aux besoins spécifiques d’emploi des partenaires professionnels ;

3. Améliorer la documentation pour la traçabilité bénéficiaires et la diffusion des résultats du sous projet.

I.La mise en œuvre du sous-projet nécessite la réalisation de certaines activités liées aux acquisitions dont :

A. TRAVAUX

o Rénovation/réhabilitation des locaux des instituts de formation en santé de René LEVESQUE et de Fayol PLUS.

B. BIENS

Acquisition de :

o Equipements médicotechniques pour laboratoires d’apprentissage en santé ;

o Mobiliers médicotechniques pour laboratoires d’apprentissage en santé ;

o Matières d’œuvre pour laboratoires d’apprentissage en santé ;

o Matériels informatiques ;

o Documents physiques (livres) ;

o Documents numériques (livres) ;

o Autres équipements.

C. SERVICES DE CONSULTANTS :

o Recrutement d’un Ingénieur pour les études, le contrôle et le suivi des travaux de réhabilitation des locaux de l’Institut René LEVESQUE et de l’Institut d’Etudes et de Gestion Fayol PLUS ;

o Recrutement d’un consultant pour l’identification des besoins de révision des programmes; la révision et la validation des programmes de formation ;

o Recrutement d’un consultant pour la formation des formateurs en pédagogie ;

o Recrutement d’un consultant pour la mise en place d’une base de données du sous projet incluant la formation de 5 cadres pour l’appropriation de la base de données ;

o Recrutement d’un consultant pour la mise en place d’une bibliothèque numérique ;

o Recrutement de trois consultants individuels pour la formation continue des enseignants dans les matières fondamentales au niveau des filières de sages-femmes, techniciens de laboratoire, infirmiers d’Etat, techniciens de santé publique sur les avancées.

o Formation de 30 encadreurs de stage

Les potentiels soumissionnaires intéressés par le présent avis général de passation de marchés, peuvent obtenir des informations complémentaires du Lundi au Vendredi de 9H à 16H et devraient confirmer leur intention à l’adresse suivante :

Siège : Hamdallaye Pharmacie

Localité : Commune de Ratoma, Conakry, 030 BP 33 Kipé,République de Guinée.

Email : urlsalimatou@yahoo.fr ou alhassanediallo02@hotmail.com ou dmrafi365@yahoo.fr ou hassan.barry44@gmail.com

Numéros de téléphone : 622 21 23 07 ou 657 16 22 00 ou 627 54 57 46.

II. Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être déposés à l’adresse ci-dessus à partir du 25 Juin 2018 et doivent contenir les informations tels que: le pays d’origine, les statuts et/ou agréments, une liste de prestations réalisées avec les attestations de bonne fin délivrées par les clients, des informations sur leurs capacités et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Des soumissionnaires peuvent se mettre en association ou groupement pour augmenter leurs chances de qualification.

Les entreprises soumissionnaires doivent être en règle vis-à-vis des impôts.

Le Coordinateur du Sous Projet

Hassan BARRY