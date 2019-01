Avis général de passation des marchés du consortium CENFOTH

1. Contexte

Les Institutions de formation : le Centre National de Formation Touristique et Hôtelière (CENFOTH), l’Institut de Formation Professionnelle et Technique de Billy(IFPT/Billy, l’Université Mahatma GANDHI en partenariat avec l’Hôtel de l’Université Gamal Abdel NASSER et le Restaurant-Pâtisserie 2 octobre ont obtenu une SUBVENTION du Fonds Compétitif pour les Compétences et l’Employabilité (FCCE) du Projet Booster les Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (BoCEJ) d’un montant de : 250 000 Dollars US de la Banque Mondiale à travers l’Association Internationale pour le Développement (IDA) en vue du financement du sous-projet « Développement des compétences de base du personnelhôtelier »pour la période (2019-2022)​

2. Objectif Général : Booster l’employabilité des diplômés en hôtellerie à travers une formation Co-construite.

• Objectifs Spécifiques :

➢ Concevoir des programmes de formation et former les jeunes inscrits en cuisine-pâtisserie, restaurant-bar et hébergement ;

➢ Renforcer les compétences techniques et pédagogiques du personnel des 3 institutions et les membres de l’équipe projet ;

➢ Réhabiliter les infrastructures d’accueil et de formation des 3 institutions de formation ;

➢ Fournir et installer les équipements professionnels, le matériel informatique, le mobilier et les livres dans les trois (3) institutions pour améliorer la formation.

➢ Communiquer les résultats du sous-projet et de son impact sur la qualité de la formation hôtelière à travers les moyens classiques de diffusion.

La mise en œuvre du sous-projet nécessite la réalisation de certaines activités liées aux:

Travaux de réhabilitation de:

➢ Trois (3) ateliers pour la cuisine-pâtisserie ; soit un (1) dans chaque institution de formation (CENFOTH, IFTP/Billy, UMG) ;

➢ Trois (3) ateliers pour le restaurant-bar; soit (1) dans chaque institution de formation ;

➢ Trois (3) ateliers pour hébergement; soit un (1) dans chaque institution de formation ;

➢ Trois (3) salles de classe dans chaque institution ;

➢ Un (1) salle informatique pour chaque institution ;

➢ Quinze (15) toilettes au CENFOTH ;

➢ Huit (8) toilettes à IFTP/Billy.

➢ Douze (12) toilettes à UMG.

Aux Biens

➢ Acquisition d’équipements professionnels de cuisine-pâtisserie, d e restaurant-bar et d’hébergement pour les ateliers de travaux pratiques.

➢ Acqu isition de mobilier de bureau, de salles de classe, d’ateliers et de salles informatiques ;

➢ Acquisition de matériels informatiques pour les salles informatiques et le Bureau du sous-projet ;

➢ Acquisition d’ouvrages (livres).

Aux Services de Consultants :

➢ Recrutement de consultants pour la révision des programmes de for mation selon l’APC ;

➢ Recrute ment d’un consultant (ingénieur ou architecte) pour les études et le contrôle des tra vaux de rénovation ;

➢ Recrutement des Consultants pour le renforcement de compétences techniques (cuisine-pâtisserie, restaurant-bar et hébergement) et pédagogiques des Formateurs ;

➢ Recrutement d’un Consultant pour le renforcement des capaci tés opérationnelles en gestion de projet de sept (7) membres de l’équipe du sous projet;

Prestations de services courants :

➢ Communication : c ommuniquer les résultats du sous-projet et de son impact sur la qualité de la formation hôtelière à travers tous les moyens de diffusion ;

Les potentiels soumissionnaires intéressés par le présent avis général de passation de marchés, peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention à aux adresses suivantes, à partir du 7 janvier 2019 de 9H à 16H:

1) M. CONDE Drissa Coordinateur du sous-projet ,

E-mail : drissaconde75@gmail.com Tél : 628 29 56 08 ;

2) M. KOUYATE Sékou Amadou Responsable de passation de marchés du sous-projet

E-mail : negusamis@gmail.com Tél : 669 94 78 95.

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être déposés aux adresses ci-dessus à partir du lundi 7 janvier 2019 de 9H à 16H et contenir les informations tels que :

le pays d’origine, les statuts et/ou agréments, une liste de prestations réalisées avec les attestations de bonne fin délivrées par les clients, des informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentations, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc…). Des soumissionnaires peuvent se mettre en association ou groupement pour augmenter leurs chances de qualification.

Pour le Responsable du sous-projet

Le Coordinateur du Sous-Projet

M. CONDE Drissa