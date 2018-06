Avis général de passation des marchés

L’Institut de formation Ecole de la Santé pour Tous de Raphael Archange (ESTRA) en partenariat avec la Coopérative de la Promotion de la Santé pour Tous (CPST), lesLaboratoires Pharmaceutiques HABA (LPH) et la Cellule de Formation Continue et de Développement Pédagogique de l’IRE de Nzérékoré (CFC DP) a obtenu une SUBVENTION du Fonds Compétitif pour les Compétences et l’Employabilité (FCCE) du Projet Booster les Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (BoCEJ) d’un montant de Quatre Cent Mille Dollars (400 000) US de la Banque Mondiale à travers l’Association Internationale pour le Développement (IDA), en vue du financement du sous-projet « Projet de formation d’agents techniques de santé, de sages-femmes, d’infirmiers, de préparateurs en pharmacie, de techniciens de laboratoire et de techniciens de santé publique compétents ainsi qu’en homéopathie.» pour la période allant de juillet 2018 à juin 2021. ​ 1. Ce sous- projet a pour objectif s de : • Former des ressources humaines compétent e s en santé à l’aide de la Méthodologie Approche par Compétence(APC) avec un program me adapté au marché de l’emploi ; • Equiper l’institution de formation ESTRA conformément a ux normes et standards en santé ; • Renforcer la capacité des institutions partenaires dans les domaines de gouvernance, leadership, de suivi et évaluation et de l’utilisation des NTIC ; • Adapter les infrastructures aux normes et standards de santé-sécurité et de gest ion environnementale et sociale ; • Encadrer les apprenants et les diplômés en vue de leur insertion dans les institutions sanitaires publiques et privées correspondant à leurs domaines de compétence. 2. La mise en œuvre du sous-projet nécessite la réalisation de certaines activit és liées aux acquisitions dont : Pour les Travaux ✓ Travaux de réhabilitation ( Maçonnerie, Carrelage, Menuiserie, Plomberie, Electricité, Peinture) de cinq salles de classe, quatre laboratoi res, une salle informatique et quatre bureaux d’un établissement de formation en santé sis dans la commune urbaine de Nzérékoré. Pour les Biens Acquisition de : ✓ Equipements de laboratoire d’analyse biomédicale et de production pharmaceutique (allopathiques et homéopathiques) pour la formation ; ✓ Mobiliers de bureau et de salles de cours ; ✓ Matériel informatique et de Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ; ✓ Equipement s médicaux pour la formation ; ✓ Fonds documentaire ; ✓ Matière d’œuvres médico-chirurgicaux pour la formation . Pour les Services de Consultants : ✓ Recrutement d’un consultant national pour les études et le contrôle des travaux de génie civil ; ✓ Recrutement de 3 consultants nationaux pour l’animation de l’atelier adaptation du programme de formation ; ✓ Recrutement d’un consultant international pour l’élaboration du cahier de charge pour l’acquisition des équipements en préparation pharmaceutique et contrôle de qualité/conformité desdits équipements ; ✓ Recrutement d’un consultant national pour l’élaboration du cahier de charge et contrôle de qualité des équipements biomédicaux ; ✓ Recrutement d’un consultant international pour la formation des formateurs en soins ; ✓ Recrutement d’un consultant international pour la formation des formateurs en gynéco obstétrique ; ✓ Recrutement d’un consultant international pour la formation des formateurs en préparation pharmaceutique ; ✓ Recrutement d’un consultant international pour la formation des formateurs en travaux pratiques en préparation pharmaceutique ; ✓ Recrutement d’un consultant national pour la formation des formateurs en travaux pratiques d’analyses biomédicales ; ✓ Recrutement d’un consultant international pour la formation des formateurs en analyses biomédicales . 3. Les potentiels soumissionna ires intéressés par le présent Avis Général de Passation de M archés (AGPM) , peuvent obtenir des informations complémentaires du Lundi au Vendredi de 9H à 16H et devraient confirmer leur intention à l’adresse suivante : Adresse : Ecole de la Santé pour Tous de Raphael Archange (ESTRA) Quartier Boma Sud/Nzérékoré Email : raphaelahaba@gmail.com Téléphone : 622 08 83 18 4. Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent contenir les informations tels que: le pays d’origine, les statuts et/ou agréments, une liste de prestations réalisées avec les attestations de bonne fin délivrées par les clients, des informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Des soumissionnaires peuvent se mettre en association ou groupement pour augmenter leurs chances de qualification. Pour le Responsable du sous-projet Le Coordonnateur Raphael Aimé HABA