Le président de la République Populaire de Chine, Xi Jinping a, au nom du gouvernement et du peuple chinois, adressé à son homologue Alpha Condé et à travers lui, le gouvernement et le peuple de Guinée, une lettre dans laquelle il exprime ses remerciements, pour le message de félicitations que celui-ci a bien voulu lui adressées à l’occasion de la célébration du Nouvel An Chinois.

Lisez plutôt la copie traduite de ladite lettre: