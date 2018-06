Axe Kindia-Mamou : Le pont de Linsan a finalement cédé

Depuis quelques semaines, le pont de Linsan sur le fleuve Konkouré reliant la Basse Guinée aux autres régions était dans un état très dégradé. Ce mercredi, dans la soirée, sous le poids d’un camion transportant du bois, le pont a complètement cédé. Nous apprend-on.

Joint au téléphone, Hamidou Bah le secrétaire général du syndicat des transporteurs de Linsan apporte des explications. « C’est un camion venant de N’zérékoré et transportant des madriers qui tentait de passer, arrivé au milieu, le pont a cédé. Le camion et le pont sont partis dans l’eau. Dieu merci il n’ya pas eu de mort. Il n’y avait que trois personnes à bord (le chauffeur et ses deux apprentis). Le chauffeur seulement qui est blessé à la main. C’est seulement les véhicules du poids légers qui peuvent passer par la déviation. Et c’est s’il ne pleut pas. A la moindre pluie, la chaussée est glissante aucun véhicule ne peut passer », indique-t-il.

Aux dernières nouvelles, un fil de camions commence à se former à Linsan de part et d’autre du pont.