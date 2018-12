Bantama Sow annonce la tenue très prochaine de la caravane de la paix et de l’unité nationale

A l’initiative du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, la 17ème édition du Festival National des Arts et de la Culture a démarré dimanche 23 décembre et se poursuivra jusqu’au 26 décembre 2018.

Une suite logique de la quinzaine artistique régionale qui a réuni les artistes des 33 préfectures du pays en plus de ceux des 5 communes de Conakry. Dans son speech de circonstance ce dimanche au Palais du peuple, le ministre Sanoussy Bantama Sow a rappelé la force de la Culture à unir les communautés.

« La culture est ce que nous avons en commun. Elle est le garant de l’unité nationale et détermine la capacité des individus et des communautés à coexister, à s’accepter dans la tolérance et la paix », a évalué le patron du département des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique.

Toute chose qui, aux dires de Bantama Sow motive son Cabinet à se pencher sur une autre manifestation culturelle qui couvrira également l’ensemble du territoire national, sans pour autant indiquer une date précise à cet effet.

« C’est pourquoi, dans les semaines à venir, nous allons organiser la caravane de la paix et de l’unité nationale (…). Monsieur le président, les messages de paix et d’unité nationale que les artistes véhiculent au cours du FENAC, dans nos langues nationales, contribueront sans nul doute à créer un environnement apaisé dans le pays », a-t-il déclaré devant un public festif.