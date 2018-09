Barrage Souapiti: tous les détails sur les accords de prêts signés entre la Guinée et EXIM bank de Chine

Les ministres de l’Economie et des Finances, Mamady Camara, de l’Energie et d’Hydraulique, Cheick Tabily Sylla et Moustapha Naïté, des Travaux Publics sont revenus largement ce mercredi 12 septembre sur les accords signés entre la Guinée et la République de Chine, a-t-on constaté sur place.

Le ministre de l’Economie et des Finances, Mamady Camara a expliqué que le gouvernement guinéen a signé avec Eximbank de Chine un accord de prêt relatif à l’aménagement du barrage hydroélectrique de Souapiti.

Ensuite l’Argentier a ajouté que l’Etat guinéen a également signé une autre convention avec un consortium de banques chinoises pour deux accords de prêts portant sur deux projets de la première génération dans le cadre du partenariat stratégique sino-guinéen. «Le remboursement du prêt sur le barrage Souapiti porte sur vingt ans avec un délai de grâce de 7 ans. Le taux d’intérêt est de 2% par an. Les frais de gestion et d’administrative ne dépassent 1%», a-t-il dit.

Prenant la parole, le ministre de l’Energie et de l’Hydraulique, Dr Cheick Taliby Sylla a rappelé que le complexe Kaléta-Souapiti va alimenter non seulement les zones minières mais également les pays de la sous-région. Avant de préciser que le remboursement ne sera pas fait par l’Etat guinéen. «Il sera plutôt fait par la société qui a été créée par décret à cet effet qui s’appelle la société de gestion de l’énergie de Souapiti. Tout le prêt sera rétrocédé à cette société qui va rembourser cette dette. Au-delà des accords, une alliance a été signée entre l’Etat guinéen et la République de Chine pour installer les lignes d’interconnexion pour électrifier toute l’Afrique», a-t-il fait savoir.