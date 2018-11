Beauté : Maïmouna Diallo, Miss Guinée Atlanta 2016, est à Conakry

Maïmouna Diallo est la Miss Guinée Atlanta 2016. Elue dans cette compétition de beauté physique et intellectuelle parmi huit candidates, toutes aussi belles les unes que les autres, elle demeure toujours dans la dynamique de son projet droits de l’enfant et de la femme.

Présidente et fondatrice d’une ONG humanitaire dénommée ‘’Droits de l’Enfant et de la Femmes dans l’Action Humanitaire (DEFAH – Guinée), l’incarnation -en 2016- de la beauté guinéenne à Atlanta séjourne présentement au pays où Maïmouna Diallo reste très attachée à la cause des tout-petits et de la gent féminine.

C’est dans cette dynamique d’ailleurs qu’elle marraine 25 enfants d’un orphelinat à Kindia où elle s’investit énormément, notamment en termes de fournitures scolaires, d’apport, d’aides en nature et de mise à disposition de personnes ressources.

Au même moment, elle collabore avec des stylistes dont elle loue les mérites en matière de créativité et de promotion du textile guinéen. Depuis qu’elle a ôté sa couronne suite à l’échéance de son mandat, Maïmouna Diallo, est sur plusieurs fronts pour offrir ce dont la nature l’a gratifiée.

Aujourd’hui, elle s’apprête à prendre une part active dans la célébration de la Journée des orphelins initiée par Guinée Events et prévue le 9 décembre prochain à Conakry, confie-t-elle à Guinéenews.