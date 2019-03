Beauté : Raby Kolev Keita s’adjuge la couronne de Miss Big Maman Guinè Fanyi 2019

Le jury mis en place à l’effet de désigner la reine de la beauté guinéenne au compte de la 5ème édition de Miss Big Maman Guinè Fanyi 2019 a rendu son verdict tard la nuit de ce samedi 9 mars. Cet événement annuel, qui met en valeur la rondeur, a mis en compétition 12 candidates toutes aussi grosses les unes que les autres avec des poids oscillant entre 100 et 160 Kg.

La cérémonie a connu trois passages dont deux défilés en pagne, entremêlés de pas de danse et de présentation scénique avec des thèmes portés par chaque concurrente.

Au terme des différents passages, le jury présidé par le journaliste Fodé Tass Sylla, après une retraite de concertation, a délibéré en faveur de Mlle Raby Keita, âgée de 22 ans, pesant 117 Kg, et 1m70 qui a été élue Miss Big Maman Guinè Fanyi 2019.

L’heureuse récipiendaire de la prestigieuse couronne est étudiante en Banque et Assurance. Elle est suivie des demoiselles M’mahawa Soumah, hôtelière et de Kadiatou Conté, diplômée en Transit-Douane, déclarées respectivement première et deuxième dauphines.