Bel Air Mining lance un appel d’offres pour le transport du minerai

Bel Air Mining, une société de droit guinéen qui exploite un gisement de bauxite dans la préfecture de Boffa depuis août 2018 annonce le lancement d’une procédure d’appel d’offres relative au transport de minerai depuis différentes zones de stockage dans la concession jusqu’au port minéralier ainsi qu’à l’entretien d’une route dédiée au transport de minerai en latérite.

Dans cette perspective, Bel Air Mining souhaite identifier des sociétés guinéennes au sens du Code Minier disposant d’une expérience confirmée en matière de chargement et de transport de minerai assortie d’un engagement fort à observer et respecter des normes exigeantes en matière de sécurité industrielle et à assurer la promotion de l’emploi local.

Les sociétés intéressées sont invitées à adresser une demande à transport@alufermining.com en vue d’obtenir le dossier de manifestation d’intérêt. Les documents s’y rapportant devront être retournés à Bel Air Mining le 30 novembre au plus tard.