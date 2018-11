Bientôt le premier centre d’urgence capable de traiter chirurgicalement les crises cardiaques en Guinée.

La Guinéenne des Mines (GDM) et la fondation Live from the Republic (LFTR) en collaboration avec le Ministère de la Santé et le Ministère de la Défense Nationale se sont engagées à réhabiliter deux bâtiments au camp Alpha Yaya pour en faire le premier centre d’urgence à but non lucratif capable de traiter chirurgicalement les crises cardiaques en Guinée.

1 adulte sur 3 en Guinée souffre de l’hypertension artérielle, le principal facteur de risque des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux (AVC) (Enquête nationale, 2015) ; ceux-ci figurent parmi les 10 principales causes de décès en Guinée (OMS Profiles Santé 2012).Aujourd’hui, aucune structure sanitaire en Guinée n’est capable de traiter chirurgicalement les crises cardiaques.

Ce centre d’urgence sera le centre de référence pour les services de soins d’urgence en cardiologie interventionnelle, traumatologie et dialyse et sera accessible aux militaires et à la population civile. Un programme de volontariat médical international sera créé pour permettre un échange de connaissances entre experts médicaux locaux et internationaux.

A cet effet, La Guinéenne des Mines (GDM) et la fondation Live from the Republic (LFTR)en accord avec le Ministère de la Santé et le Ministère de la Défense Nationale organisent un diner de collecte de fonds le samedi, 8 décembre 2018 à 18 heures à Plaza Diamond (Salle de réception, Centre Emetteur, Kipé). L’objectif est de collecter $1.000.000 ou plus pour la mise en place du Centre d’Urgence.

Projets Humanitaires précédents de GDM & LFTR

Dons d’équipements et consommables médicaux d’une valeur de $1.000.000 aux centres pédiatriques en Côte-d’Ivoire. L’effort de collaboration a été sponsorisé par COCA COLA, qui a fait un don important au projet. (USA & Cote d’Ivoire, 2016)

Collecte de fonds pour dons d’équipements et de matériels médicaux aux structures sanitaires de la Guinée. Engagements reçus pour 7 conteneurs d’équipements (valeur $3.150.000). Donateurs (CellCom, PICCINI group, Medidata, Abe Sylla et autres) (New York, USA, Sept 2016)

Arrivée de 3 conteneurs d’équipements et de matériels médicaux dotés à l’Hôpital National Ignace Deen, le service de Diabétologie de l’Hôpital National Donka, le service de santé de l’armée, La Maison des Enfants (Boffa), l’Hôpital Régional de Kankan. (Conakry, Mai à Août 2017)

Collecte de l’équivalent de 496 sacs de riz pour les enfants de la Maison des Enfants (orphelinat à Boffa).Donateurs (SMB, Mining House, Auxin Mining Service Guinée, Gen Mathurin, Flamboyant, et autres) (Conakry & Boffa, Septembre 2017)

Construction d’une maison et d’un forage pour les enfants de l’Orphelinat de Coyah (Coyah, 2016-2018)

