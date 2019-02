Bignamou/Yomou: les priorités du nouveau maire

Le maire de la commune rurale de Bignamou, Pépé I Gonomou, candidat du RPG le parti au pouvoir, a été installé dans ses fonctions le 28 octobre 2018 après un boycott du scrutin et des manifestations de rue de la part des représentants des partis de l’opposition en l’occurrence l’UFDG et le BL.

Presque cinq mois après et malgré que les conseillers de l’opposition n’aient pas encore repris leurs siège au conseil communal, l’on peut dire que les esprits semblent s’être relativement apaisés et les conditions reviennent favorables au nouveau maire pour s’atteler à mise en œuvre de certains programmes prioritaires tels que promis aux populations lors des campagnes. Au nombre de ces priorités, Pépé I Gonomou rappelle, entre autres, la construction d’écoles, de centres de santé, l’appui aux jeunes avec la création d’activités génératrices de revenus, leur formation et la consolidation de la paix et la cohésion sociale locale.

Pour y parvenir, le maire de Bignamou compte mobiliser toutes les ressources financières locales et surtout espère sur un appui de l’Agence nationale de financement des communes (ANAFIC) pour financer tous ces chantiers annoncés.

Sangbalamou Jean-Pierre, depuis Yomou pour Guinéenews