Bigori/Boffa: une fille de 16 ans jette son bébé dans une fosse septique après l’accouchement

Ce mercredi dans l’après-midi, une fille du nom de Fatoumata Soumah, âgée de seize ans, a jeté son bébé dans une fosse septique après un jour de son accouchement… La découverte de ce crime a été rendue possible grâce à un docteur en congé dans la localité. C’est à Bigori, l’un des huit districts de la commune rurale de Mankountan que la scène s’est produite.

Interrogé, le médecin explique la scène : « c’était hier nuit que cette fille et sa mère étaient venues pour l’accouchement et la fille a eu un garçon. Aujourd’hui j’étais parti regarder sa température et derrière leur maison j’ai entendu un bruit bizarre qui n’était ni le cri d’un nouveau-né ni celui d’un un chat, me laissait confus. Quand je me suis approché de leurs latrines, le bruit augmentait. Une fois dans les latrines, j’ai vu un bébé dans le trou. J’ai crié. Soumah N’Nady Bangoura est venue me demander ce qu’il y avait comme problème. J’ai dit qu’il y a un bébé dans le trou de la fosse. J’ai demandé le bébé que sa fille avait eu la veille. Elle m’avait dit d’arranger. J’ai refusé et je suis allé alerter la police.»

A en croire Fatoumata Soumah, c’est sa mère qui l’a obligée de faire cet acte criminel. «C‘est la peur de perdre son foyer que ma mère m’a dit de me débarrasser de ce bébé. J’ai tenté de résister, mais je n’y ai pas », a-t-elle avoué.

La police et la mère de la fille n’ont pas accepté de s’exprimer sur la situation.