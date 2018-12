Bitumage de la voirie de Labé: le PDG de Guicopres donne les caractéristiques techniques du projet

Venu assister au lancement officiel des travaux de bitumage de la voirie urbaine de Labé, qui était placé sous la présidence du chef de l’Etat, Kerfalla ‘’Person’’ Camara ‘’KPC’’, le PDG du groupe Guicopres, adjudicataire des dits travaux à Labé, Pita et Dalaba, a mis l’occasion a profit pour revenir sur certains aspects techniques relatifs au contrat qui le lie à l’Etat.

S’exprimant sur l’objet de sa présence à Labé, le patron de GUICOPRES a indiqué que ce projet dont il a le privilège d’exécuter, porte sur les travaux de construction et de réhabilitation de 15 kilomètres de voirie à Labé, 13 kilomètres à Pita et presque 13 kilomètres à Dalaba pour une durée d’exécution de 20 mois et sur financement du budget national de développement.

Ce fait constitue, a-t-il dit, un geste très significatif de la volonté de votre gouvernement de booster le développement national par les facilités de circulation des personnes et des biens.

Plus loin, Kerfalla Camara a déclaré que ces routes comportent des caractéristiques suivantes : « largeur, 7 mètres ; accotement par endroit, 1,5 mètres de part et d’autre, construction de caniveaux en béton armé 100 fois 100, 80 fois 80. Ce, en fonction du volume des eaux à évacuer. La couche de fondation est de 20 centimètres en latérite présélectionnée; la couche de bave est de 20 centimètres et la couche de roulement est, quant à elle, de 7 centimètre en béton bitumineux.»

En fin, le PDG de GUICOPRESS a tenu à réitérer au gouvernement ses sentiments de sincère gratitude pour la confiance placée dans son entreprise dans le cadre de la réalisation de ces importants projets.