Bitumage de la voirie urbaine de Siguiri : les opérations de déguerpissement lancées

La commune urbaine de Siguiri a lancé ce mardi 18 décembre, le déguerpissement de la voirie urbaine de ses encombrants physiques. L’opération a commencé par le quartier Siguiri-Koura 2.

Plus d’une vingtaine d’habitations et boutiques se trouvant entre la Cité chinoise et le Rond-point de Tiguibry, a été démolie.

Sur cette opération, Moussa Doumbouya, membre du conseil de quartier de Siguiri Koura 2, explique : « c’est sur instruction de la mairie que nous suivons ce déguerpissement. Car, nous avons un plan de travail sur les habitations et boutiques ayant débordé sur vingt mètres, entre les habitations et la route. Il y a eu assez de rumeurs autour de cette route. Mais, les citoyens ont été avertis à travers le communiqué et la sensibilisation. Mais, des citoyens se sont entêtés en faisant des constructions anarchiques. De toutes les façons, nul n’est au dessus de la loi. »

Il est à préciser que ce déguerpissement s’inscrit dans le cadre des travaux de bitumage de la voirie urbaine de Siguiri, récemment lancés par le Chef de l’Etat lors de sa visite à Siguiri. C’est l’entreprise Guiter qui sera chargée de l’exécution de ce bitumage.