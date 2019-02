Guinée : voici comment la BCRG riposte au blanchiment de capitaux

Dans son dernier dossier portant sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (lire : https://www.guineenews.org/dossier-inquietant-boom-du-blanchiment-a-conakry-voici-ses-acteurs-complices-pistes-et-modes-operatoires/ ), votre quotidien électronique Guinéenews© est largement revenu sur les acteurs, complices, pistes ainsi que les modus operandi de cette nébuleuse qui, non seulement repousse désormais toutes les frontières mais aussi déjoue de plus en plus les systèmes de sécurité les plus perfectionnés au monde. Il en est de même des tentatives de lutte des institutions internationales pour enrayer le fléau. La Guinée, à travers la Banque Centrale, n’est pas en reste dans cette croisade mondiale anti blanchiment.

Pour ainsi comprendre le fonctionnement du mécanisme échafaudé par la Banque Centrale de la Guinée, nous sommes allés rencontrer cette semaine les autorités de cette institution.

En vue d’enrayer ce phénomène du blanchiment de capitaux, la Banque Centrale de la République de Guinée a mis en place un Comité de Lutte contre le blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme. Ce, conformément à la loi L/2006/010/AN du 24 octobre 2007, relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux en République de Guinée et à la Décision no 028/DGSIF/DSB du 13 août 2014 portant organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Ce comité, selon les responsables de la BCRG, est chargé de l’élaboration de la cartographie des risques de blanchiment de capitaux. Ses activités couvrent entre autres, l’identification, l’évaluation et le suivi des risques de blanchiment de capitaux et du terrorisme afférents aux activités de la BCRG, l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du programme LBC/FT de la BCRG incluant les politiques, les procédures et les contrôles ainsi que l’élaboration d’un programme de formation continue pour le personnel de la BCRG en collaboration bien sûr avec la Direction de la Formation et du Renforcement des capacités.

Installé donc depuis quelques temps, ce comité se réunit une fois par mois et produit à destination aux autorités de la BCRG toute documentation sur les activités du dispositif interne de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Le champ d’application de ce comité s’applique à l’ensemble des organes, des structures, des activités, des opérations, des clients, des stagiaires, des fournisseurs, des correspondants et du personnel de la BCRG. Il a une mission de vigilance relative à la clientèle et à toutes transactions. Ces mesures de vigilance, à écouter les responsables de la Banque Centrale, s’appliquent à tous les clients de la BCRG autant que les personnes physiques que personnes morales incluant les nouveaux clients, les clients existants et les clients occasionnels.

Il faut noter que la BCRG est renforcée dans son combat par les entités étrangères dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Des entités telles que la CENTIF (cellule nationale de traitement des informations financières) ainsi que toutes autres institutions nationales et internationales.

Ce comité, aux dires des autorités de la BCRG, a mis tous les dispositifs en place pour sécuriser l’institution.