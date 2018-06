Boffa: accusée d’avoir détruit les têtes de source, Alufer lance la construction de 4 forages à Kolisokho

Deux forages à Balandougou et deux autres à Koumbaya. Ce sont les quatre forages dont les travaux ont été lancés cette semaine à Kolisokho, un village de la sous-préfecture de Tougnifily. Les populations de ce village bénéficient ainsi des quatre forages après un mois de revendications.

Depuis un an, la société Alufer exploite les mines de ces localités. Lors de son installation, cette société aurait détruit plusieurs sources et des rivières où s’approvisionnaient les populations en eau. En guise de compensation de ces dégâts causés, la société Alufer a offert ces quatre forages aux populations de la zone impactée par ses travaux. Ce, après les efforts conjugués du gouverneur de la région de Boke, le général Siba Loholamou, du Préfet de Boffa et les sous-préfets de Tougnifily et de Douprou.

Le préfet de Boffa, Aïcha Sacko nous parle comment ces quatre pompes ont été obtenues: « ces quatre pompes forages ont été obtenues grâce à l’implication du gouverneur de la Région de Boké. Parce qu’il y avait un litige entre la communauté et Allu-fer. La cause des conflits était le problème d’eau potable dans les districts et secteurs comme Moriadi, Moriagbe, Khoundide, Tambaya, Balandougou et Koumbaya.

Dans ses activités, Alufer avait remblayé beaucoup de cours d’eau et rivières pour faciliter le passage de leurs engins. Ce qui, évidemment, a rendu difficile l’accès à l’eau potable. Depuis lors, rien n’allait entre la communauté et Alufer.

C’est ainsi que le préfet et les sous-préfets, ce sont levés avec le gouverneur pour demander à la société de construction quatre pompes forages dont deux pour Balandougou et deux autres pour Koumbaya. Je dirai aux citoyens que tout problème se règle autour de la table de négociations, avant de descendre dans la rue ».

La cérémonie de lancement a connu la présence de plusieurs cadres préfectoraux, sous-préfectoraux et régionaux, les sages et ressortissants de Kolissokho .