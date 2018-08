Boffa: découverte d’un corps sans vie d’un taxi-motard en décomposition avancée

Un corps a été couvert avant le samedi 18 août dans un basfond situé dans le district de Thia, secteur Santany, commune urbaine de Boffa. Le premier responsable du district Salifou Soumah saisi de la situation, s’est rendu sur des lieux avec les services de sécurité.

Selon les informations recueillies, le défunt serait un taxi-motard, du nom de Mohamed Bangoura, élève du collège Franco-arabe de Boffa, kidnappé par des inconnus la semaine dernière

Interrogé, le président de district Salifou Soumah revient sur les circonstances de ce crime: «c’est grâce aux enfants qui partaient au champ ce matin que ce corps a été découvert dans un bas-fonds, situé dans la forêt de Santany.»

Abdoulaye Bangoura, âgé de 9 ans, décrit l’état dans lequel ils ont découvert ce corps: «j’étais avec mes petits frères et avec nos chiens. On partait au champ. Quand on s’approchait du basfond, j’ai senti une odeur. Les chiens aboyaient sans cesse. Ensuite, ils se sont dirigés vers le basfond et je les ai suivis. Soudain, j’ai vu un homme couché. J’ai pris la fuite pour aller informer mon père.»

Selon le constat, Aboubacar Sylla de la Croix-Rouge de Boffa, le jeune aurait été poignardé avant d’être jeté dans le basfond. «C’est ce matin que nous avons été informés de la situation par la police. Sur les lieux, on a vu une paire de ciseaux, à côté du corps qui était en décomposition. Sur le côté gauche du ventre du corps, il y avait une grande ouverture. les intestins même étaient sortis. C’est pitoyable! Je lance un appel à l’autorité, surtout aux responsables de cette corporation de veiller sur la sécurité des taxi-motards. Ainsi que les citoyens et leurs biens.»

Les enquêtes se poursuivent, pour démasquer les auteurs de ce crime.