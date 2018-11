Boffa : le commissariat central ravagé par un incendie

Un incendie s’est déclaré dans la nuit du mardi 20 à mercredi 21 novembre dans un magasin du commissariat central de police de Boffa. Un court-circuit serait à l’origine de ce sinistre qui a fait d’importants dégâts matériels. Des motos, chaises en plastique et d’autres biens sont partis en fumée.

«J’étais assis dehors, quand j’ai entendu les voisins venir en courant et en criant : « au feu ! », c’est en ce moment que je me suis levé pour savoir ce qui se passe. Il y avait la fumée partout. Les voisins se sont mobilisés pour intervenir. Ce qui a limité les dégâts. Cet incendie a provoqué des pertes énormes… .On a alerté l’EDG qui a dépêché ses agents pour couper le courant. C’est ce qui a permis d’éviter le pire.», a expliqué le commissaire central de police de Boffa, Mohamed Lamine Soumah.