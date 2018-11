Boffa : Les pêcheurs en colère contre la présence des bateaux chinois

Hier dimanche 24 novembre 2018, plusieurs pêcheurs des îles de Boffa, se sont levés pour protester contre la présence de treize bateaux artisanaux chinois. Très en colère, ces pêcheurs locaux ont bloqué la route avec des pancartes portants des écriteaux hostiles aux pêcheurs chinois et aux autorités locales : ‘Arrêtez vos magouilles ! Que ces bateaux quittent nos eaux ! On en a marre ! »

Ces treize bateaux artisanaux chinois auraient été chassés de Kamsar et réceptionnés par les autorités de Boffa, malgré les consignes données par le Premier ministre, lors de sa visite à Boffa.

Pour plus de précisions, nous avons interrogé un manifestant qui a voulu garder l’anonymat : « ces sociétés de pêche chinoises sont en complicité avec nos autorités locales. Sinon, ces treize bateaux artisanaux chinois ont été chassés à Kamsar, suite aux multiples dégâts causés sur la mer telle que la destruction de nos pirogues et de nos filets. Même les lieux de reproduction des poissons ont été menacés. Ils utilisent des filets aux petites mailles. Quand ces bateaux ont été reçus ici on les a cachés à l’aval du fleuve à la mission d’inspection venant de Conakry… On en a marre du comportement des autorités de Boffa qui ne défendent pas les intérêts des populations. Les autorités ne font rien sauf profiter. Voilà pourquoi nous sommes sortis massivement….. Jamais on ne va baisser les bras et nous allons continuer»

Il est à signaler que les bateaux artisanaux Continuent toujours de pêcher dans nos eaux les nuits.