Boffa: un mini bus percute un camion remorque et fait trois morts et plusieurs blessés

C’est dans la nuit d’hier dimanche à lundi 23 juillet que cet accident mortel s’est produit dans le district Foutouboungni, dans la commune rurale de Tamita, située à 50 kilomètres de la commune urbaine de Boffa. (Crédit-phot: Refletguinée)

C’est un muni bus de marque Mercedes Benz, immatriculé RC 150023, en provenance du marché hebdomadaire de Kolia Lambanyi, qui est venu percuter, lorsqu’il tentait un dépassement défectueux, un camion remorque en stationnement dans un ravin. Sur place, le chauffeur du mini bus a trouvé la mort. Quant aux deux autres victimes, elles rendront l’âme aussitôt après leur évacuation à Fria.

Informés, la gendarmerie et des Représentant du syndicat des transporteurs de Boffa se sont rendus sur les lieux. Et d’après les premières informations issues des premiers constats, c’est excès de vitesse et le non-respect du code de la route qui seront les premières causes de ce drame.

«Le chauffeur était en troisième position et les deux véhicules étaient au même niveau. C’est ainsi que le mini bus est parti percuter d’abord les panneaux de signalisation qui indiquaient le stationnement d’un camion remorque qu’il n’a pas pu finalement éviter. Et l’irréparable s’est produit », a expliqué Aboubacar Balakè Diallo, le Secrétaire général du syndicat des transporteurs et mécanique générale de Boffa.

« Dés que nous avons reçu l’information de cet accident mortel, j’ai appelé le responsable des chauffeurs Balakè Diallo. Ensemble, nous sommes partis faire le constat. Mais le résultat souligne l’imprudence et la mauvaise conduite du chauffeur par ce que le camion remorque qu’il a cogné était bien garé et avait mis des panneaux de signalisation », a fait remarquer le Chef d’escadron Facély Touré.