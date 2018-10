Boffa: un naufrage dans l’île de Sokhobili fait trois morts

Trois jeunes pêcheurs âgés de la trentaine ont trouvé la mort suite à une noyade à bord d’une embarcation artisanale. Ce drame s’est produit hier mardi dans l’île Sokhobili entre Marara et Dari, située à trente kilomètres de Boffa.

Le chef de port central aidé par les amis, a réussi à repêcher deux corps ce mercredi après plusieurs heures de recherches. Selon les informations, ces pêcheurs sont du port de pêche du district de Walia. Pour le chef de port central, Idrissa Ouattara Bangoura, cette noyade est due au vent violent qui a soufflé hier nuit. «C’était hier nuit aux environs de 22 heures, qu’on m’a appelé pour m’informer qu’il y a eu une noyade entre l’île Sokhobili et Dari où trois personnes ont trouvé la mort. Depuis cet appel, on a carburé deux moteurs hors bord pour aller chercher les corps. On avait trouvé un corps hier et aujourd’hui matin, on fait le tour et on a trouvé deux autres corps. Parmi ces personnes noyées, il y a un étudiant du nom de Bangoura Abou. Pourtant, j’avais donné des consignes à tous les chefs de ports artisanaux pour ne pas laisser les pêcheurs sortir quand la nature n’est pas bonne», a-t-il dit.