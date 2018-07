Boffa : une femme tuée par la foudre

Ce drame s’est produit le mercredi 11 juillet dans le district de Birade, sous-préfecture de Kolia, préfecture de Boffa. La victime Bountou Bangoura, âgée de 46 ans, est mère de quatre enfants. Elle a été foudroyée dans sa chambre, juste après son retour du champ.

Sur les circonstances de sa mort, une des voisines de la victime soutient qu’elle était ensemble la veille avec sur la route du champ. « Je n’étais pas loin quand la foudre s’est abattue sur N’Ta Bountou. Les enfants et moi étions dans la cuisine derrière la maison. La foudre est tombée et j’ai entendu un cri accompagné des éclairs et de la fumée autour de la maison. Il pleuvait. J’étais tombé ensemble avec les enfants. Puis on s’est relevé pour aller voir ce qui s’est passé. Mais, on ne voyait plus rien. Arrivés sur les lieux, nous avions vu N’Ta Bountou à terre. C’était fini. Elle était déjà morte », a-t-elle expliqué.

Selon le sous-préfet de Kolia-Lambanyi, Souleymane Kéita et certains citoyens interrogés sur place, c’est l’installation électrique de leur maison qui a attiré cette foudre. Il est à rappeler que la foudre n’atteigne Bountou Bangoura, elle avait déjà démoli deux maisons. La défunte Bountou Bangoura a été inhumée au cimetière de Birade le mercredi 11 juillet.