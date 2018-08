Boffa : une pirogue chavire et tue trois pêcheurs sur le fleuve Fatala

Dans la nuit de vendredi à samedi 11 août, une pirogue artisanale avec à son bord trois pêcheurs, tous de la vingtaine, a chaviré entre les îles Sakama et fraranga. Pour le moment, seul un corps a pu être repêché et les deux autres sont portés disparus.

En effet, hier vendredi 10 août, à 16 heures, trois jeunes, Naby Soumah , Lanssana Sylla et Fodé Camara se sont embarqués pour partir à la pêche… Selon le chef de port central, Idrissa Ouattara Bangoura, ce drame a été provoqué par la tempête qui soufflait sur le fleuve. «C‘était hier nuit aux environs de deux heures du matin, qu’on a été informé qu’une noyade a eu lieu entre les îles Sakama et de fraranga. Ils étaient trois pêcheurs à avoir trouvé la mort dans cette noyade. Depuis cet appel, on a carburé deux moteurs hors-bords pour chercher les corps. Jusqu’ici on a trouvé qu’un corps. Les autres sont portés disparus. Parmi ces victimes, il y a un élève venu de Kindia plus précisément de Sègueya. Il était venu en vacances chez son ami à Walia. Depuis la nuit, on na pu rien faire. Tout le monde est préoccupé par la recherche de ces corps »,a t-il expliqué