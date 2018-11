C’est aux environs de 10 heures 30 minutes que l’hélicoptère transportant le président de la République Pr Alpha Condé, a atterri à l’héliport de Baralandé, ce mercredi 21 novembre. Après un bain de foule, le chef de l’Etat a eu droit aux traditionnels souhaits de bienvenue présentés par le gouverneur de région, le généra de brigade Siba Sévérin Loholamou au nom des autorités locales, des partenaires chinois du consortium SMB Winning et des populations de Kakandé.

Dans son discours, il a exprimé au président de la République, la profonde satisfaction et reconnaissance des populations de Boké pour les initiatives qu’il ne cesse de poser en faveur de la région de Boké. En termes de défis à relever pour le développement de Boké, le gouverneur Siba Loholamou a informé le président de la difficile équation de l’emploi des jeunes qui met en parallèle la multiplication des industries minières dans la zone de Boké et leur faible capacité d’absorption de mains d’œuvres locales. A cela, poursuit le Gouverneur, s’ajoute le problème d’eau, d’électricité et celui de la dégradation poussée de voirie urbaine de Boké.

Pour sa part, le PDG du consortium SMB Winning, M. SUN Xiu Shun, dira que l’ouverture de cette route, autrefois cahoteuse, contribuera au développement économique de Boké et facilitera les déplacements des habitants. Selon lui, cette route est un symbole de coopération gagnant-gagnant entre la Guinée, le Singapour et la Chine.

« La route de l’entente financée sur fonds propre du consortium est d’une longueur de 16,5km. Elle est construite en pavé emboitée pour obtenir une surface de roulement endurcie et solide. Le coût de réalisation s’élève à plus de 7millions de dollars US’’, affirme M. SUN avant de s’engager à faire du développement de la Guinée, une priorité du consortium.

« Le consortium SMB Winning, le groupe Winning et moi-même considérons le développement de la Guinée et celui de notre entreprise comme une grande unité. Nous serons toujours reconnaissants et dévoués pour la cause de l’amélioration des conditions de vie des populations.’’

S’adressant aux populations, le président de la République Alpha Condé, visiblement mecontent des Kakandékas, dira ses quatre vérités en ces termes « Il y a des moments où il faut se dire la vérité pour sortir du mensonge. »

C’était une occasion pour le président défendre son bilan aux populations de Boké. C’est pourquoi il a demandé aux notables de dire la vérité aux jeunes. Car, selon lui, ils ne savent pas où était la Guinée en 2010.

« En 52 ans, la Guinée a produit 13 millions de tonnes de bauxitique, soit 7% de la production mondiale. Aujourd’hui, on est à plus de 60 millions de tonnes de production et dans deux ans, on sera le premier producteur de bauxite au monde », annonce le président Alpha Condé qui estime d’ailleurs que seule l’agro-industrie pourrait développer un pays et non les mines.

Il a, en outre, invité les sociétés minières à accompagner la Guinée dans le domaine de l’agriculture.

« En plus de la réalisation des écoles, des centres de santé, des routes, les sociétés minières doivent accompagner les communautés dans le domaine de l’agriculture, comme ce que le consortium Winning est en train de le faire en faveur des femmes », a rappelé le Chef de l’Etat.