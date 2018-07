Boké : le ministre de la Défense sur le chantier de l’usine de fabrication d’explosifs

Le ministre d’Etat chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, vient d’effectuer une visite sur le chantier de l’usine de fabrication d’explosifs et d’armes légères à Boké.

Dr Mohamed Diané a pu constater avec satisfaction l’évolution des travaux sur le terrain. « J’ai trouvé que les travaux se poursuivent normalement et je suis très satisfait de leur niveau d’exécution », a apprécié le ministre d’Etat au micro de la télévision nation. Et de poursuivre : «nous estimons que dans quelques mois, l’usine sera inaugurée et elle va permettre de limiter l’importation clandestine des explosifs en Guinée .»



Chen Zhen, le patron de la société chinoise en charge de la construction de l’usine a indiqué que les travaux seront bouclés dans deux mois. Après quoi, démarrera la phase de production. En plus de l’usine proprement dite, le chantier lancé l’année dernière comprend un bâtiment administratif et de logement des travailleurs, un système de contrôle et de sécurité, des laboratoires d’analyses, des dépôts de produits chimiques et un canal d’évacuation d’eau usée.

Bâtie sur une superficie de 9,5 hectares, l’usine aura une capacité de production de 60 à 70 tonnes d’explosif par jour, soit un total de 20 000 tonnes par an. Elle compte employer 80 personnes au niveau de la chaine de production et 140 employés auxiliaires.