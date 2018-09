BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS GUINEE participe à la 3e édition du marathon day en faveur de l’association SOS village d’enfants

145 collaborateurs de Bolloré Transport & Logistics Guinée ont participé ce jeudi 20 septembre 2018 pour la 3e année consécutive au Marathon Day. Cet événement sportif interne créé à l’initiative de Cyrille Bolloré, Président-directeur général de Bolloré Transport & Logistics, permet de récolter des fonds pour une association caritative.

Départ du marathon à la Bluezone de Kaloum.

Depuis 2016, le Marathon Day rassemble les collaborateurs de Bolloré Transport & Logistics du monde entier désireux de prendre part à cet événement. Cette année, ils sont 145 à avoir parcouru les 5 km de la course en Guinée. Pour chaque inscription, trois euros sont reversés à une association. Le Groupe qui soutient au quotidien la jeunesse à travers ses actions mécénales, a choisi cette année de reverser l’intégralité des sommes récoltées à l’association SOS Village d’Enfants.

SOS Villages d’Enfants accompagne, depuis plus de 60 ans, des frères et sœurs dont la situation familiale nécessite leur placement. Elle permet aux fratries de grandir ensemble dans un cadre de vie de type familial, en s’appuyant sur une relation éducative et affective durable nouée avec une éducatrice familiale (« mère SOS »). Au-delà de sa mission d’accueil d’enfants, elle développe aussi des programmes pour favoriser l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à la santé. Elle mène également des actions de renforcement des familles et de prévention de l’abandon.

Bolloré Transport & Logistics Guinée conscient des enjeux liés à l’éducation des jeunes, a accompagné l’initiative de l’Association des Anciens Élèves et Amis de l’Ecole Primaire de Tombo 2, en finançant la construction d’un bloc de latrine de 6 toilettes en faveur des élèves de cette école.

« L’investissement dans les hommes et les femmes est un levier de croissance et un pilier du développement local. C’est pourquoi, notre groupe s’investit à encourager l’éducation des jeunes, et à promouvoir l’excellence » a déclaré Jean-Christophe TRANCHEPAIN, Directeur Pays Bolloré Transport & Logistics Guinée.

