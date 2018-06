Bolloré Transport & Logistics offre à 10 000 jeunes en Afrique, l’occasion de découvrir le film événement BLACK PANTHER

Conakry, le 20 juin 2018

Bolloré Transport & Logistics a organisé, dans le cadre d’une opération culturelle, une trentaine de projections gratuites du film Black Panther dans toutes les salles de cinéma du réseau CanalOlympia de Vivendi en Afrique.

Du 23 avril au 15 juin 2018, près de 10 000 élèves répartis en 7 pays et 8 villes ont ainsi pu voir le dernier film produit par les studios Marvel.

À travers cette opération, Bolloré Transport & Logistics s’est mobilisé pour promouvoir l’accès des jeunes à la culture en offrant à ces élèves un moment de divertissement. Dans les pays où il est implanté, le Groupe mène régulièrement des actions solidaires visant à soutenir la jeunesse et favoriser l’éducation.

Du 28 avril au 26 mai 2018, Bolloré Transport & Logistics Guinée a organisé quatre projections de ce film évènement dans la salle de cinéma Canal Olympia, située à la Bluezone de Kaloum. Près de 900 jeunes venus des cinq communes de la capitale en ont bénéficié gratuitement. Ça démontre à suffisance le succès de ce film auprès des jeunes.

Sur le plan logistique, cinq (5) bus de transports ont été mis à leur disposition à chaque séance, pour faciliter et sécuriser leurs déplacements et des rafraichissements ont été distribués pendant les séances de projection. « L’investissement culturel et le développement humain sont des leviers de croissance et un pilier du développement local. C’est pourquoi notre groupe s’investit à encourager l’éducation des jeunes, la diversité des expressions cinématographiques et valoriser les patrimoines culturels » déclare Jean-Christophe TRANCHEPAIN, Directeur Général Bolloré Transport & Logistics Guinée.

À propos de Bolloré Transport & Logistics en Afrique

Présent en Afrique depuis plus d’un demi-siècle, Bolloré Transport & Logistics gère le premier réseau de logistique intégrée du continent. Spécialiste de la transformation logistique, le groupe assure le transport de bout en bout des marchandises jusque dans les zones les plus isolées grâce à son savoir-faire unique dans la gestion des corridors. Chaque année, il investit 300 millions d’euros pour doter les pays africains d’infrastructures de dernière génération et accompagner leur croissance économique et sociale. Fort de son expérience inégalée, Bolloré Transport & Logistics dispose d’un large réseau de 250 filiales avec près de 24 000 collaborateurs répartis dans 46 pays.

