Boubacar Yacine Diallo rend hommage à Abdoulaye Bah de Guinéenews©

« Bonjour, bonne fête de l’Aïd El Fitr, que Dieu nous pardonne, nous bénisse et nous grandisse. Amen. Abdoulaye Bah (Guineenews©)…»

Ce message rempli de sagesse, c’est bien sûr le tout dernier que tu m’as adressé vendredi, dès après la grande prière.

En retour, j’avais formulé des vœux de plein succès pour toi et pour ta famille.

J’étais tellement heureux d’avoir reçu et lu avec gourmandise ton short message que notre dernier contact datait de très longtemps.

Pourtant, je continuais à te lire presque tout le temps et appréciais tes articles à cause de la richesse de leur contenu et surtout à cause du niveau de langue accessible à tous.

Tu ignorais bien volontiers les effets de style et allais droit au but avec une écriture parfois tendre, parfois au vitriol. Tout dépendait de la nature du sujet traité.

Tu m’as impressionné par ta ténacité lorsque tu prenais en main des dossiers d’une extrême gravité. Aussi bien dans les colonnes de l’Observateur que sur le site de Guineenews©.

Il m’est arrivé de porter à ton attention des remarques, après une lecture attentive de tes articles. Voilà pourquoi tu as pris l’habitude de m’appeler Doyen.

Abdoulaye, je me souviendrai toujours de tes interventions pertinentes dans l’émission «Café des infos » que Gilles Mory animait dimanche à partir de midi sur Horizon Fm.

Pas plus d’ailleurs que celles que tu faisais sur Djigui Fm…

Maintenant que Dieu en a décidé ainsi, tu pourras alors reposer en paix, d’autant plus que tu as su immortaliser ton passage dans la presse guinéenne.

Les prières ferventes dites et la forte mobilisation avec en tête le président de la République en personne, qui ont suivi l’accident qui t’a coûté la vie, suffisent largement pour consoler ta famille, tes amis et tous tes admirateurs d’ici et d’ailleurs.

Repose en paix, mon cher, la poussière de l’oubli ne voilera jamais ta mémoire !

Boubacar Yacine Diallo.