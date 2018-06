Bouré/Siguiri : Les manifs anti délestages font 43 blessés et plusieurs dégâts, les bus de la SAG immobilisés

Les émeutes anti délestages ayant éclaté hier mardi à Bouré, plus précisément autour de la cité Kôrôn de la Société Aurifère de Siguiri (SAG), ont fait 43 blessés dont un grave parmi les manifestants et d’importants dégâts matériels, rapporte une source médicale. Sur le plan des dégâts matériels, il faut noter que la bibliothèque de l’école de la cité Kôrôn a été vandalisée et tous ses ordinateurs et livres emportés.

Selon un témoin joint sur place, les manifestations ont repris ce mercredi encore. Quand aux activités sur les sites de la SAG, elles restent toujours paralysées.

Au niveau de la commune urbaine, les jeunes de la commune urbaine sont, pour leur part, entrés dans la danse en bloquant la circulation aux bus de la SAG à l’aide des barricades qu’ils ont érigées sur les principales artères. Les jeunes entendent ainsi poursuivre cette paralysie des activités de la Société tant que l’électricité n’est pas rétablie dans la ville.

En attendant, le gouverneur de la région de Kankan, le Contrôleur général de police, Mohamed Gharé est actuellement arrivé à Siguiri où il tiendra dans les prochaines une réunion de crise en vue de trouver une issue à cette crise.