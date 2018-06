Bourse de Sous-traitance et de Partenariat – Guinée: Termes de Référence pour le recrutement d’un Directeur Général

Termes de Référence pour le recrutement d’un Directeur Général

Contexte Général du Projet

Le Gouvernement de la République de Guinée, avec l’appui technique et financier du Groupe de la Banque Mondiale, a engagé des réformes pour créer un écosystème favorable au développement du contenu local. Pour se faire, le Gouvernement a adopté deux lettres de politique de promotion du contenu local à l’échelle nationale et dans le secteur minier. L’approbation de ces politiques a été suivie par une étude sur l’évaluation du niveau de promotion du contenu local et de son potentiel de croissance dans le secteur des mines.

La mise en œuvre de la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariats (BSTP) est l’une des actions clés du plan d’action stratégique de développement du contenu local. Cette BSTP aura le secteur minier comme secteur pilote, à cause de l’importance des investissements étrangers et du nombre important d’opportunités de sous-traitance dans ce secteur. Cependant, à long terme, la BSTP s’étendra à d’autres secteurs porteurs de croissance du pays.

La phase de conceptualisation de la BSTP est actuellement en cours. Cette procédure a inclus des analyses comparatives, des consultations avec les acteurs des secteurs privé et public, une évaluation des solutions existantes sur le marché, des enquêtes de terrains et un processus de co-conception incluant des entretiens en tête-à-tête et des ateliers de co-design avec les utilisateurs (grandes entreprises, PMEs, administration locale). Une base de données initiale contenant des informations de fournisseurs a également été élaborée pour alimenter la Bourse. La BSTP sera équipée d’un portail électronique d’enregistrement et d’évaluation des fournisseurs, permettant ainsi une interface directe entre les grandes entreprises et les fournisseurs locaux.

C’est dans ce contexte que le Gouvernement de Guinée, avec l’appui du Groupe de la Banque Mondiale, lance le recrutement d’un Directeur Général.

Description de la BSTP

Les principaux objectifs de la Bourse sont les suivants :

Fourniture les informations fiables sur les fournisseurs, les acheteurs et le soutien technique et financier disponible ; Meilleur accès aux opportunités pour les fournisseurs ; Amélioration de la compétitivité des PME locales ; Meilleur accès à un soutien ciblé ; Renforcement de la confiance au sein de la chaîne d’approvisionnement ; Économie de coûts et de temps pour les acheteurs comme pour les fournisseurs.

Les fonctions de base de la BSTP seront les suivantes :

Appels d’offres : publication d’appels d’offres par les acheteurs, et téléchargement des réponses par les fournisseurs potentiels. Bases de données fournisseurs et acheteurs

o Annuaires publics de haut niveau, avec des détails supplémentaires accessibles aux utilisateurs enregistrés/adhérents ;

o Inscription des adhérents, paiement et connexion ;

o Informations détaillées sur les fournisseurs avec des fonctions de filtre, recherche et tri (ce qui permettra la hiérarchisation et la sélection des fournisseurs en fonction des capacités/aptitudes par rapport aux exigences de l’acheteur).

Commentaires et notation

o Évaluation du fournisseur basée sur ses capacités, les soumissions et l’exécution des contrats ;

o Commentaires en privé des acheteurs aux fournisseurs ;

o Évaluation de l’acheteur basée sur l’expérience de travail du fournisseur avec celui-ci ;

o Possibilité pour les fournisseurs de partager les commentaires avec les organismes de soutien approuvés.

Informations sur le soutien

o Documents ressources ;

o Publication d’événements pertinents ;

o Informations sur les organismes de soutien approuvés ;

o Permettre aux organismes de soutien d’être informé sur les besoins de soutien du fournisseur, et au fournisseur, sur les Organismes de soutien appropriés, sur la base des feedbacks reçus par le fournisseur et des indications des acheteurs.

Suivi de l’impact

o Suivi automatique lorsqu’il est possible (niveaux d’utilisation, nombre d’acheteurs et de fournisseurs, etc.)

o Inviter les utilisateurs à partager davantage d’informations sur l’impact (taille des contrats, impacts sur les gains de temps, d’argent, la croissance du fournisseur, etc.)

III. Responsabilités et tâches du Directeur Général de la BSTP – Guinée

Au lancement de la BSTP, le Directeur Général sera à la tête d’une équipe de deux à trois personnes. Il devra rendre compte à un conseil d’administration composé d’entités issues des secteurs publics et privés. Sa mission est multiple : (i) promouvoir et développer des opportunités de sous-traitance et de partenariat au bénéfice des industries/entreprises locales ; (ii) contribuer au transfert de compétences, de savoir-faire et de technologie ; (iii) mettre en relation les Grandes Entreprises (GE) nationales et multinationales avec les entreprises locales ; (iv) rendre visible les capacités techniques des sous-traitants, les amener à prester dans le cadre des grands projets et d’intégrer la chaîne de valeur des grandes entreprises et (v) S’assurer de la durabilité de la BSTP

Le Directeur Général aura la responsabilité globale de la gestion de la BSTP. Il sera chargé de l’opérationnalisation, de la promotion et de l’évaluation de l’impact de la BSTP et devra engager tous les acteurs de manière à ce que le portail des fournisseurs soit utilisé régulièrement et de manière optimale par les adhérents.

Le Directeur Général veillera à ce que la BSTP soit administrée et gérée avec professionnalisme et en stricte conformité avec les procédures décrites dans le Manuel des procédures de la BSTP.

Les responsabilités spécifiques du Directeur Général comprennent :

– Gérer l’opérationnalisation de la BTSP, évaluer les progrès, identifier les contraintes de mise en œuvre et recommander des mesures correctives ;

– Etablir à l’avance le programme de travail et le budget annuels soumis au conseil d’administration de la BSTP ;

– Élaborer et mettre en œuvre une stratégie commerciale et marketing de la BTSP avec l’appui du responsable commerciale. Pour ce faire, le Directeur Général coordonnera les activités ci-après: une étude de marché, une segmentation de la population cible, le développement de matériel promotionnel et sa diffusion directe aux bénéficiaires potentiels, des événements et la promotion directe sur le terrain pour atteindre la population cible, en particulier les grandes entreprises et les fournisseurs locaux potentiels; la tenue de réunions régulières avec les organisations sectorielles et la promotion par les médias.

– Agrandir le nombre d’adhésions en s’assurant que les services fournis par la bourse répondent aux besoins des acheteurs et fournisseurs, et en gardant une bonne qualité de service/ de bonnes relations avec l’ensemble des utilisateurs de la BSTP ;

– Communiquer régulièrement avec le conseil d’administration de la bourse et autres acteurs clés ;

– Emettre des rapports hebdomadaire et mensuel sur l’opérationnalisation, les activités et la performance de la BSTP ;

– Contrôler, coordonner et s’assurer que les processus d’enregistrement et de validation des informations et pièces justificatives fournies par les fournisseurs est en stricte conformité avec les procédures spécifiées dans le Manuel de procédures de la BSTP ;

– Suivre la performance de la BTSP en évaluant régulièrement la qualité des services fournis, le niveau de satisfaction des utilisateurs, les résultats et impacts, en conformité avec le cadre de résultats et les objectifs pré-identifiés ;

– Manager l’équipe de la BTSP et prendre les mesures nécessaires pour l’atteinte des objectifs de la BSTP ;

– Gérer le budget de fonctionnement de la BSTP et maintenir la comptabilité à jour ;

– S’assurer de l’autosuffisance financière au fil du temps (pas seulement la gestion du budget), y compris l’intégration des clients clés, le développement des affaires, la recherche de nouvelles sources de revenus.

– Coordonner l’évaluation des procédures et outils de la BSTP et instaurer un système d’amélioration continu ;

– S’assurer que le portail des fournisseurs reste dynamique et est toujours mis à jour avec des informations correctes (opportunités de marchés, mis à jour des profils des utilisateurs, mise à jour des opportunités de formations/séminaires, etc.) ;

– Rester à l’écoute des problèmes des utilisateurs et faire des propositions pour améliorer les processus d’enregistrement et de validation des informations et pièces justificatives si besoin ;

– Maintenir les règles d’éthique et de déontologie au sein de l’équipe ;

– Etablir des relations de travail avec les banques et autres institutions financières ;

– Travailler en étroite collaboration avec les programmes d’appui aux entreprises et les ONG nationales et internationales actives dans les secteurs cibles.

– Etablir des contacts avec des réseaux internationaux d’experts techniques ;

– Promouvoir le réseautage pour permettre aux utilisateurs de la bourse de partager leurs expériences et de les mettre en réseau les uns avec les autres.

Compétences

Le Directeur Général doit démontrer les compétences suivantes pour entreprendre les tâches décrites dans ces termes de référence.

– Communique clairement et reste à l’écoute des commentaires sur l’évolution des priorités et procédures ;

– Développe activement de nouvelles méthodes de résolution des problèmes ;

– Excellentes compétences en informatique, les applications MS Office tels que MS Word, MS Excel, MS Access, Internet Explorer. La connaissance en gestion du portail d’information est un atout ;

– Excellentes qualités de communication ;

– Excellentes capacités rédactionnelles ;

– Capacités d’analyse et de synthèse ;

– Avoir un esprit d’équipe et être apte à travailler de manière indépendante ;

– Capable d’interagir avec les principaux intervenants des organisations publiques et privées ;

– Faire preuve d’intégrité en adoptant les normes d’éthique et de déontologie ;

– Aptitude à planifier stratégiquement, et générer des rapports axés sur les résultats ;

– Aptitude à formuler et gérer des budgets, financements et investissements, transactions, effectuer des analyses financières ; Garantir la fiabilité de l’information comptable et financière publiée.

Education & Expérience

Le candidat idéal au poste de Directeur Général devra avoir l’expérience et le niveau d’éducation décrit ci-dessous :

– Détenir un master en administration des affaires/ Sciences économiques/Comptabilité finance ou tout autre diplôme similaire ;

– Une Expérience avérée a un niveau managérial d’au moins cinq (05) ans en gestion et développement des entreprises et/ ou une solide expérience dans le domaine du management dans une entreprise privée avec délivrances de résultats probants et vérifiables ;

– Expérience dans la mise en œuvre des programmes d’appui et avoir eu des relations de travail avec les agences de développement ;

– Expérience dans la mise en place, l’opérationnalisation et/ou gestion de structures similaires ;

– Avoir une capacité avérée à développer et mettre en œuvre une stratégie de communication ;

– Avoir une parfaite maîtrise de la langue française et anglaise ;

– Expérience en gestion de la mise en place d’une nouvelle organisation ;

– Expérience en matière de gouvernance d’entreprise ;

– Maîtrise du français écrit et parlé, des langues additionnelles serait un atout : anglais, russe, chinois ;

– Connaissances des chaînes d’approvisionnement du secteur minier guinéen ;

– La connaissance de l’environnement local des affaires et des défis auxquels est confronté le secteur privé.

Durée du contrat : Un (1) an renouvelable sur la base de la performance.

VII. Dépôt du dossier de soumission

Le/la candidat(e) intéressé(e) voudrait bien adresser une lettre d’expression d’intérêt et leur Curriculum Vitae avant le 17 Juin 2018 à 18h00 aux adresses suivantes :

– mcsylla@ifc.org

– fbah@worldbank.org