Bourse du Travail: le bureau exécutif de l’USTG version Mamou présenté aux travailleurs

Le Bureau exécutif national de l’USTG (Unions Syndicale des Travailleurs de Guinée) issu du congrès de Mamou, a été présenté ce mardi 4 décembre aux travailleurs à la Bourse du Travail à Kaloum, a-t-on constaté sur place.

Devant les travailleurs composés majoritairement des dockers du PAC (Port Autonome de Conakry), le Secrétaire général, Abdoulaye Camara, a rappelé qu’avant d’aller à Mamou pour le sixième congrès qu’il savait le grand défi auquel était confronté l’USTG notamment les disparités qu’il y avait désormais à affronter ainsi que d’autres faiblesses qu’elle a connues ces dernières années. Des faiblesses, a-t-il dit, qui avaient conduit l’USTG jusqu’au bout du gouffre.

«Nous n’allons pas revenir sur les faits et les gestes qui ont gangréné l’USTG et je pense que notre mission aujourd’hui, c’est d’aller de l’avant en tirant certes les leçons du passé. C’est pourquoi notre marche ne sera pas facile car, ceux qui sont à l’origine des malheureuses frictions de l’interne sont toujours là et décidés à pérenniser leur emprise sur l’USTG», a-t-il dit.

S’exprimant sur l’autre aile de l’USTG, dirigée par Abdoulaye Sow, Abdoulaye Camara a rappelé qu’il ne reconnait pas ce bureau parce que tout simplement, Abdoulaye Sow s’est désaffilié de l’USTG.

«Je ne veux pas répondre à mes camardes de l’autre côté. Nous sommes allés à Mamou parce que le congrès a été régulièrement convoqué par l’ancien secrétaire général de l’USTG, Louis M’Bemba Soumah. Le secrétaire général de la FESABAG s’est désaffilié de l’USTG. En matière de syndicat, quand une fédération se désaffilie, il faut faire encore une ré-afiliation. Au moment où nous tenions les travaux préparatifs pour le sixième congrès à Mamou, ces camarades n’étaient pas parmi nous. Je considère jusqu’à preuve du contraire qu’ils ne sont pas de l’USTG. Parce qu’ils n’ont pas écrit leur lettre de ré-afiliation à l’USTG.»