Braquage à Labé : Des hommes armés arrachent une moto et de l’argent.

L’insécurité et le grand banditisme montent crescendo dans la commune urbaine de Labé où des hommes armés de fusils de guerre règnent en maîtres. Après l’attaque à main armée la semaine dernière à N’diolou cette fois c’est entre Maleya et Fadi (quartier péri urbain) que des inconnus ont opéré la nuit dernière. Un taxi moto qui a échappé de justesse aux balles des assaillants a perdu sa moto, un téléphone et une somme d’argent.

Thierno Ismael Sy Savané revient sur la scène qui a failli lui coûter sa vie ainsi que celle de son passager: «on venait de la ville en direction de Fady, arrivée au niveau de Maleya on les a trouvés à quelques mètres de la mosquée aux abords du pont qui mène vers le quartier Fady. Mais comme ils étaient camouflés au virage on ne les a pas vus. Dès notre arrivée ils ont fait tomber mon passager et cela à mis la moto dans tous les sens et je suis tombé à quelques mètres de là. Aussitôt, les trois personnes sont venues en courant pour non seulement fouiller mon passager mais aussi pour me retirer la moto. Ayant compris leur plan j’ai voulu éteindre la moto pour m’enfuir avec la clé mais bien avant ils ont tiré à nouveau dans ma direction. Ainsi j’ai pris la fuite. Ils ont pris tous l’argent que mon passager disposait ; il avait 400 000 GNF plus 140 000 GNF et un téléphone Samsung Galaxy ; ils ont tous pris ainsi que ma moto une TVS pour se diriger vers Fady » explique la victime.

Dernièrement environ quatre motos et des biens matériels ont été arrachés par des inconnues bien armées qui sèment la terreur partout où ils passent dans la commune urbaine de Labé. Et jusque-là aucune enquête n’a abouti pour démasquer ces malfaiteurs qui dictent leurs lois aux paisibles citoyens de la cité de Karamoko Alpha.