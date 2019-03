Breakthrough ACTION Guinea Project recherche un Assistant au Programme Global Health Security Agenda

JOHNS HOPKINS BLOOMBERG SCHOOL OF PUBLIC HEALTH

Center for Communication Programs

Breakthrough ACTION Guinea Project

www.breakthroughactionandresearch.org

Titre du Poste: Assistant au Programme Global Health Security Agenda

Superviseur: Chargé de Programme Global Health Security Agenda

Lieu d’affectation : Conakry, Guinée (avec des déplacements fréquents sur le terrain)

CONTEXTE & JUSTIFICATION

En 2013, la Guinée a été l’épicentre de l’épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) dont l’ampleur a contribué à la fragilité du système de santé en Guinée. Dans les situations d’urgence, une communication coordonnée, claire et crédible réduit le fardeau sanitaire, social et économique supplémentaire global de l’urgence. Cependant, l’incertitude qui caractérise les situations d’urgence alimente généralement la peur et la panique au sein des communautés et répand des idées fausses. L’USAID fournit un appui pour accroître la capacité de la Guinée à mettre en œuvre l’Agenda pour la Sécurité Sanitaire Mondiale (GHSA) afin d’accélérer les progrès du pays vers l’application du Règlement Sanitaire International (RSI) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L’une des huit fonctions essentielles décrites dans le RSI est que les pays aient la capacité de mettre en œuvre la communication des risques.

En vue de contribuer à améliorer cette situation, l’USAID a financé le projet Breakthrough Action en Guinée conformément aux objectifs assignés dans sa Stratégie de coopération au développement de la Guinée (CDCS).

La mise en œuvre de tous les volets du projet Breakthrough-ACTION Guinée contribuera à l’atteinte des objectifs de l’USAID ; principalement à l’Amélioration des Comportements Sains et de la Demande de Services de Santé de Qualité en étroite collaboration avec d’autres agences d’exécution de l’USAID tels que le projet Health Service Delivery (HSD) qui contribue à l’Augmentation de l’Utilisation des Services de Santé et au Renforcement du Système de Santé .

Un des volets d’intervention du projet Breakthrough ACTION Guinée est l’Agenda Mondial de la Sécurité Sanitaire appelé Global Health Security Agenda (GHSA). Pour ce volet, il s’agira de renforcer les capacités communicationnelles du Gouvernement guinéen et de ses partenaires en matière de prévention des maladies émergentes, à potentiels épidémiques et les zoonoses.

C’est dans ce cadre que le Programme de Communication de (CCP) de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health recrute au compte de son bureau de Conakry un Assistant Programme GHSA.

RESUME

Le Centre des Programmes de Communication de l’Université Johns Hopkins (CCP/JHU) met en œuvre le projet Breakthrough ACTION Guinée qui a pour but d’accroître la pratique de comportements de santé prioritaires et des normes sociales favorables, y compris la conception de stratégies pour le Global Health Security Agenda (GHSA).

Pour la mise en œuvre du volet GHSA du projet, le Centre des Programmes de Communication de l’Université Johns Hopkins (CCP/JHU) recrute pour son bureau de Conakry, un Assistant de Programme GHSA pour les maladies émergentes à potentiel épidémique.

L’USAID est un partenaire essentiel pour la réalisation des objectifs du programme mondial de sécurité sanitaire. Les risques posés par les épidémies de maladies infectieuses ne sont pas nouveaux et s’intensifient davantage. Pour prévenir, détecter et réagir aux épidémies de maladies infectieuses, il y a lieu d’œuvrer dans tous les secteurs de tous les gouvernements et de tous les pays dans le cadre d’un effort mondial concerté. Le GHSA a été lancé pour promouvoir un monde sûr, à l’abri des menaces de maladies infectieuses et pour rassembler les pays du monde entier afin qu’ils prennent de nouveaux engagements concrets et que la sécurité sanitaire mondiale devienne une priorité au niveau national. Le Global Health Security Agenda (GHSA) implique la participation des organisations internationales, des groupes de la société civile et vise à accélérer les progrès du Règlement Sanitaire International (RSI) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et à attirer l’attention du monde sur les risques partagés des maladies infectieuses.

Les efforts de GHSA s’attaquent à toutes les menaces potentielles de maladies infectieuses, qu’elles soient naturelles, intentionnelles ou bio terroristes. Parmi les composantes essentielles de cet effort figurent les systèmes de laboratoire, la surveillance des maladies et les interventions d’urgence. Le GHSA a aussi un élément clé qui consiste à développer les capacités et les approches en matière de « santé unique », reconnaissant que la santé des animaux, des humains et de l’environnement est inéluctablement liée.

L’Assistant de Programme pour le GHSA apportera un appui au Chef de projet Breakthrough ACTION Guinée (BA) pour les maladies émergentes à potentiel épidémique ainsi que le développement et la mise en œuvre d’activités dans le pays.

DESCRIPTION DES TACHES

L’Assistant(e) au programme de GHSA apportera un appui dans la mise en œuvre des activités efficaces de changement social de comportement (CSC) ; il contribuera à la conception, la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités de GHSA en Guinée.

Compétences fonctionnelles

Apporter une assistance technique, programmatique et administrative au Chargé de Programme de GHSA

Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre des activités de GHSA.

Etre capable à organiser le travail technique d’une façon indépendante.

S’approprier des outils et processus de mise en œuvre de toutes les activités de GHSA en Guinée.

Proposer des avis aux membres du staff de Breakthrough ACTION Guinée sur la démarche de mise en œuvre des activités, la qualité des interventions et signaler tous les manquements avec des observations pertinentes et des propositions concrètes.

Etre capable à travailler plusieurs départements ministériels à la fois et à s’adapter au contexte.

Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre des toutes les activités de recherche et d’évaluation dans le domaine des maladies émergentes à potentiel épidémiologiques.

Participer efficacement aux activités de GHSA au niveau national et périphérique.

Avoir des compétences dans le changement social de comportement, la gestion des connaissances et autres.

Représenter valablement le projet Breakthrough Guinée dans les réunions, les ateliers au niveau national, régional, préfectoral et communautaire et démontrer une bonne capacité de communication dans ses rencontres.

Avoirs de très bonnes capacités rédactionnelles de rapports, compte-rendu et procès-verbal de réunion.

Démontrer de grandes capacités de formation, supervision des activités des organisations non gouvernementales, des agents communautaires et autres partenaires impliqués dans la mise en œuvre des activités des GHSA.

Etre capable d’identifier tous les livrables du projet

Valorisation de la diversité

Il/elle fait montre de perspectives, apprécie les différences en valeurs et apprend à partir de la diversité culturelle. Il/elle prend des actions appropriées au contexte religieux et culturel et montre du respect, du tact et de la considération pour les différences de cultures. Il observe et s’informe pour comprendre les points de vue des autres et remet continuellement en question ses propres préjugés et attitudes.

Gestion des relations

Il/elle travaille en collaboration avec ses collègues à l’intérieur et à l’extérieur de Breakthrough ACTION Guinée pour permettre l’accomplissement des buts communs et des objectifs partagés. Il/elle recherche activement la résolution des désaccords et soutient les décisions de l’équipe.

QUALIFICATIONS

Avoir un diplôme d’études en médecine, santé publique, sociologie, communication ou autres domaines équivalents

Avoir 5 ans d’expérience de travail dans les organisations nationales et internationales

Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique et notamment des logiciels courants de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher)

Avoir la capacité de travailler dans un environnement multiculturel ;

Avoir une bonne maîtrise du français oral et écrit;

Avoir une maitrise de l’anglais est un atout

Expérience significative de travail en Guinée

Avoir une expérience de travail avec les financements de l’USAID est un atout.

DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats (es) intéressés sont prié(e)s d’adresser leurs candidatures à l’adresse BAGuinea.Applications@gmail.com au plus tard le 05 avril 2019 à 17h00 avec en objet la mention « Assistant au Programme GHSA – Breakthrough ACTION Guinée».

Les dossiers de candidature doivent comporter :

Une lettre de motivation détaillée d’une (1) page, Un CV mis à jour d’au plus trois (3) pages avec trois personnes de référence.

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

NB Les soumissions qui ne comportent pas l’objet comme indiqué ci-dessus, qui n’incluent pas les documents demandés ou qui sont reçues après la date limite de dépôt de candidature ne seront pas prises en compte.